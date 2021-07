by Chady Chadili

Connue pour être la femme de Black M, elle est aussi la maquilleuse professionnelle que le grand public a pu découvrir lors de l’émission Incroyables Transformations. Lea Djadja compte des milliers d’admirateurs qui la suivent sur son compte Instagram, sa notoriété lui a fait gagner du respect dans le monde du maquillage, mais aussi auprès des téléspectateurs de M6. Qui est réellement la célèbre maquilleuse? Comment est-elle devenue connue auprès du large public? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Léa Djadja assiste au défilé Christophe Guillarme dans le cadre de la Fashion Week, le 26 février 2020 à Paris. Photo: Laurent Viteu

Source: Getty Images

Dans les plateaux de M6, Léa Djadja excelle dans sa mission de maquilleuse. Elle est aussi conseillère de l’émission Incroyables Transformations, les personnes qui bénéficient des services des coiffeurs et des maquilleurs de l’émission, ainsi que ses téléspectateurs, ne peuvent pas se priver des conseils et des commentaires de notre personnage. Un programme de relooking complet est offert à des personnes choisies par le staff, et le public adore l’émission, la plupart trouvent que les transformations sont réussies. Lea Djadja, qui est la femme de Black M, joue un rôle d'une grande importance pour la poursuite de l'émission.

Présentation de Léa Djadja

Nom: Léa Djadja

Léa Djadja Genre: femme

femme Année de naissance: 1990

1990 Âge: 31 ans

31 ans Lieu de naissance: Paris, France

Paris, France Nationalité: française

française Taille: inconnue

inconnue Compagnon: Black M

Black M Enfants: Isaac

Isaac Profession: maquilleuse professionnelle, conseillère en maquillage

maquilleuse professionnelle, conseillère en maquillage Années d’activité: depuis 2019

depuis 2019 Émissions: Incroyables Transformations

Léa Djadja pose pour une photo qu'elle publie sur son profil. Photo: @lianeanea

Source: Instagram

Lea Djadja: que fait-elle dans l’émission et pourquoi avait-elle disparu?

Notre figure est née en 1990 à Paris, la capitale est la ville d’origine de Lea Djadja qui a aujourd’hui 31 ans. Depuis le 1er avril 2019, Lea Djadja participe à l’émission de relooking après s’y être bien préparée. Elle maîtrise les techniques nécessaires à la parution devant les caméras, et avec le sourire qu’elle garde pendant presque toute l’émission, elle donne ses remarques et fait des interventions utiles pour tout le monde. Au côté de Nicolas Waldorf qui a le rôle de coiffeur dans l’émission, et en compagnie de la journaliste mode américaine Charla Carter, Léa Djadja est un personnage principal sans lequel l’émission n’aurait pas autant de succès.

En effet, plusieurs amateurs de l’émission, parmi les téléspectateurs de M6, avaient menacé de ne plus suivre l’émission si Lea Djadja n’est plus présente. Plusieurs avaient remarqué que le nom de notre maquilleuse ne figurait pas dans le casting de l’émission, vers la fin de l’automne 2020, et plusieurs se posaient des questions par rapport à sa disparition. Où était Lea Djadja pendant ce temps? Quand la maquilleuse était enceinte pour la deuxième fois, elle aurait donné naissance à une fille quelques mois après.

Lea Djadja et Black M posent pour une photo que la maquilleuse publie sur son profil. Photo: @lianeanea

Source: Instagram

Lea Djadja: quels sont les secrets de sa relation avec Black M?

Black M et sa femme ont eu un deuxième enfant qu’ils surnomment Kiki, après la naissance d'Isaac, surnommé Mowgli et âgé de 8 ans. La femme que Black M avait choisie pour être la mère de ses enfants, et qui avait gagné du succès grâce à son mariage comme le cas d’Ariane Quatrefages, semble bien être au contrôle de sa vie professionnelle, ainsi que de sa vie privée. Les photos de Kiki, comme ce qui a été le cas pour Mowgli, n’ont été dévoilées au grand public que plusieurs mois après la naissance du petit.

Il est à noter que Black M est tombé amoureux d’une femme qui sait ce qu’elle fait. Les deux ont su s’habituer l’un à l’autre après un premier rendez-vous que Léa Djadja décrit comme une rencontre ratée et glaciale, surtout lorsqu’elle raconte qu’elle faisait la bise à Black M quand ce dernier essayait de l’embrasser. Aujourd’hui, et à chaque fois qu’il y a l’occasion, la femme de Black M est couverte de compliments de la part de son mari, qu’il s’agisse de passage à la télévision ou lors d’interviews avec lui.

Lea Djadja se prend en photo avec Black M et leur fils, quand elle était enceinte de son deuxième enfant. Photo: @lianeanea

Source: Instagram

Quand Black M et sa famille sont unis loin des regards curieux des médias et des téléspectateurs, ils sont également unis par des principes dont le chanteur fait des règles de la vie. La famille est un établissement à respecter, selon l'avis de Black M. Mais est-ce que Lea Djadja est d’accord avec ce point de vue? Le couple, qui avait fêté ses 10 ans l’année précédente, dans tout les cas, réussit à mener une vie sereine, contrairement au cas de plusieurs célébrités dont l’histoire peut finir dans les tribunaux.

Lea Djadja: comment cache-t-elle précieusement sa vie privée?

Léa Djadja âgée de 31 ans continue, après avoir fait une relance grâce à Incroyable Transformations, de satisfaire ses clients. En tant que maquilleuse professionnelle, elle travaille plus avec les organismes qu’avec des particuliers. Pourra-t-elle faire comme Luana Belmondo pour continuer à la télévision comme présentatrice? Sera-t-elle assez compétente pour de futures collaborations dans des grands spectacles? Seul l’avenir peut prouver le contraire, mais jusqu'à aujourd'hui, Lea Djadja semble bien être au rendez-vous.

Lea Djadja pose pour une photo qu'elle publie sur son profil. Photo: @lianeanea

Source: Instagram

Plusieurs personnes peuvent se poser des questions sur les origines de Léa Djadja et ses parents, mais celle qui naît à Paris en 1990 n’a jamais parlé de ce sujet devant les caméras. À 31 ans, Lea Djadja dont l’âge et la date de naissance précis sont seulement connus dans des cercles étroits, a toute une carrière devant elle. Que pourra-t-il l’arrêter? Vraisemblablement, rien sur terre, à voir toute son audace et ses convictions.

Source: Legit