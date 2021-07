Avec tout près de 300,000 abonnés à travers les réseaux sociaux, l’influenceuse Martha Gambet qui récolte des bénéfices grâce à la notoriété qu’elle gagne, comme notamment sur Instagram, est au sujet des intérêts de plusieurs internautes aujourd’hui. Des marques d’électroménager aux hôtels et spas de Paris, les publications de Martha Gambet affichent souvent des produits et des services auxquels les followers peuvent s'intéresser. Qui est Martha Gambet et pourquoi est-elle si discrète sur sa vie privée? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait de ce personnage.

Martha Gambet essaie un café avec un croisson au chocoloat. Photo: @Martha_Gambet

Source: Instagram

Norman et sa femme attirent tous les deux des centaines de milliers d’abonnés, et si la chaîne YouTube du compagnon compte plus de 12 millions d’abonnés, une bonne partie de ces derniers suivent le profil Instagram de la compagne. La copine de Norman a su comment attirer un grand nombre de personnes, et c’était principalement grâce à Norman Thavaud que Martha Gambet est devenue aussi célèbre dans le net. Aujourd’hui, le nombre de ces admirateurs ne cesse d’augmenter, pareillement que pour les détracteurs qui n’hésitent jamais de laisser leurs critiques.

Présentation de Martha Gambet

Nom complet: Martha Gambet

Martha Gambet Genre: femme

femme Date de naissance: inconnue

inconnue Âge: 31 ans

31 ans Lieu de naissance: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, sud-ouest de la France

Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, sud-ouest de la France Nationalité: française

française Taille: inconnue

inconnue Compagnon: Norman Thavaud

Norman Thavaud Enfants: Lou (10 ans) , Bianca (1 an)

Lou , Bianca Profession: youtubeuse, influenceuse

youtubeuse, influenceuse Années d’activité: depuis 2019

depuis 2019 Films: Norman fait des vidéos, l’Ecole des Vampires

Martha Gambet pose pour une photo. Photo: @Martha_Gambet

Source: Instagram

Martha Gambet: comment a-t-elle commencé sa carrière d’influenceuse?

Vers la fin de 2020, la youtubeuse revient vivre à Biarritz, sa ville d’origine dans le sud-ouest où elle a aujourd’hui une maison pas loin de celle où habitent ses parents. Elle a également vécu à Paris avec son compagnon Norman Thavaud, comme le cas d’Emma Cakecup. Elle a pu faire plusieurs collaborations avantageuses dans la ville, une décision entraînée par le succès d’autres influenceuses qui l’ont précédé. Celle qui avait grandi près de la côte basque, qui avait étudié pendant des années au lycée Sainte-Anne à Anglet, reste discrète par rapport à sa date de naissance qu’elle n’a jamais dévoilé au grand public.

La femme de Norman, aujourd’hui célèbre vidéaste web et humoriste français, avait quitté la côte basque pour rejoindre Paris afin de poursuivre sa carrière, elle avait tout ses plans dans la tête avant de se déplacer vers la capitale. Elle continue à publier du contenu diversifié d’une manière quasiment quotidienne, son but est de gagner davantage de followers, elle désire avoir une large audience afin de continuer à lancer ses collaborations.

Martha Gambet et à l’âge d’une trentenaire continue à gagner du public, son compte Instagram attire de plus en plus d’utilisateurs, elle est une star du web dont la notoriété est toujours en croissance. Le travail de la femme que Norman a choisi comme compagne dépend de la quantité des personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux, mais dépend de cela aussi en termes qualitatifs, la raison derrière laquelle elle n’hésite pas à bloquer ses détracteurs.

Martha Gambet assiste avec son compagnon à la finale du Roland-Garros entre l'Espagnol Rafael Nadal et l'Autrichien Dominic Thiem, à Paris, le 9 juin 2019. Photo: Martin Bureau

Source: Getty Images

Martha Gambet: comment s’est-elle lancée grâce à son compagnon?

C’est bien à travers les réseaux sociaux que Martha Gambet gagne plus de public, comme Madeleine Petsch, elle compte sur ses abonnés pour conclure ses affaires et réaliser des collaborations avec des grandes et des petites marques de secteurs différents. Ses shootings sont de plus en plus diversifiés, et les placements de marque font souvent surface. Norman Thavaud et sa femme font partie de cette génération qui ont trouvé comment gagner plus d’argent que leurs parents, notamment grâce à la création de contenu et aux collaborations.

C’est en septembre 2017 que Martha Gambet et Norman Thavaud ont officialisé leur relation, le couple se fréquentait avant cela d’une manière courante, il se connaissent depuis plusieurs années avant. Après leur liaison, Norman est en couple, les deux gagnent davantage d’abonnées sur les différentes plateformes où ils sont présents, et c'est Martha qui a bénéficié le plus de cette alliance.

Quelques années après l’annonce de sa liaison avec Norman Thavaud, Martha Gambet est enceinte pour la seconde fois. Elle donnera naissance à Bianca, sa deuxième fille, et le premier enfant de Norman Thavaud qui devient papa et qui annonce qu’il publiera moins de vidéos qu’auparavant après cet événement. Martha et Norman annoncent les nouvelles relatives à leur vie privée exclusivement sur les réseaux sociaux, ils semblent bien maîtriser la gestion de la communauté de followers qui les suivent.

Martha Gambet et Norman Thavaud posent pour une photo vétus en vêtement noirs. Photo: @NormanThavaud

Source: Instagram

Martha Gambet: comment fait-elle ses multiples collaborations?

Martha Gambet, la femme de Norman Thavaud, participe depuis 2019 dans les vidéos de son compagnon. Elle joue un rôle dans Norman Fait des Vidéos qui est la chaîne YouTube de Norman Thavaud, et cela s’était produit au cours de sa participation au court-métrage L'École des Vampires, dont l’histoire a été écrite par Norman Thavaud et où Martha Gambet a joué le rôle de Paola. Martha Gambet, aura-t-elle autant de succès médiatique que des stars de la télévision comme Fabienne Egal?

Le couple Norman Thavaud et Martha Gambet a été à l’origine de plusieurs collaborations, ils sont apparus ensemble dans des travaux comme Norman Fait des Vidéos, L’Ecole des Vampires, ou encore, dans On est Prêt, la série-documentaire créée par Magali Payen. Le couple est derrière d’autres collaborations, notamment au sein du groupe Webedia.

Martha Gambet pose pour une photo avec une veste noire et un blue jean. Photo: @Martha-Gambet

Source: Instagram

Le public a découvert Martha Gambet pour la première fois dans les publications de son compagnon, Norman Thavaud, mais par la suite, celle union a généré beaucoup de succès. Le couple se réjouit aujourd’hui d’un nombre de followers qui continue à augmenter, leur futures collaborations avec des marques ne va dépendre que de ces personnes qui les suivent, car cela leur donne le potentiel d’influencer un large public, surtout les plus jeunes d’entre nous.

