Speakerine, animatrice, puis enseignante en communication, Fabienne Égal est devenue célèbre notamment grâce à ses multiples et régulières parutions à la télévision. Elle jouera plus tard également, bien que d’une manière éloignée des regards, un rôle fondamental dans les médias en participant à la formation de plusieurs générations de journalistes et d’orateurs. Qui est Fabienne Égal? Comment avait-t-elle fait ses premiers pas à la télé et où a-t-elle disparu depuis ce moment? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Fabienne Egal en avril 1987 à Paris. Photo: Daniel SIMON

Source: Getty Images

À 66 ans aujourd’hui, Fabienne Égal avait gagné une grande expérience en tant qu’animatrice en passant régulièrement devant les caméras de TF1. Grâce à ses compétences en termes de communication, elle a rejoint l’université en tant qu’enseignante de la prise de parole en public. Elle, qui avait fait sujet d’une célèbre parodie de la part des Inconnus, est une journaliste talentueuse qui s’occupera plus tard de la formation d’une manière exclusive. Elle parle aussi bien français qu’anglais et espagnol, ce que lui a permis d’enseigner dans plusieurs pays étrangers.

Présentation de Fabienne Égal

Nom complet: Fabienne Égal

Fabienne Égal Genre: femme

femme Date de naissance: 21 juillet 1954

21 juillet 1954 Âge: 66 ans

66 ans Signe astrologique: Cancer

Cancer Lieu de naissance: Rabat, Maroc

Rabat, Maroc Nationalité: française

française Taille: 1,60 m

1,60 m Parents: Catherine Sonolet et Georges Égal

Catherine Sonolet et Georges Égal Frères et sœurs: Florence Égal, Marion Égal et Roderick Égal

Florence Égal, Marion Égal et Roderick Égal Profession: speakerine, animatrice d’émissions TV

speakerine, animatrice d’émissions TV Années d’activité: depuis 1976

depuis 1976 Films: Les Bargeot

Fabienne Égal: quelles sont les particularités de son enfance?

Quelques années après avoir réussi le baccalauréat, et avant de commencer sa carrière dans le journalisme, avant aussi de ne pouvoir se créer une place dans l’industrie des médias, Fabienne Égal avait fait des études littéraires à l’université. Elle deviendra, comme le cas de Denise Fabre, speakerine et présentatrice d’émission. Avant cela, l’animatrice avait obtenu un DUT en relations publiques, elle avait intégré une école pour maîtriser les techniques qui garantissent une visibilité médiatique aux personnes qui se présentent devant les caméras, ou en public dans d'autres circonstances.

Fabienne Egal assiste à la première parisienne de "L'Amour Dure Trois Ans" au Grand Rex le 7 janvier 2012 à Paris. Photo: Julien Hekimian

Source: Getty Images

Avant d’avoir obtenu sa licence de langues étrangères appliquées, Fabienne Égal parlait déjà bien espagnol et anglais. Elle a rejoint l’université pour approfondir ses connaissances et faire augmenter ses compétences en termes linguistiques. Fille d’un diplomate, elle a vécu plusieurs déplacements durant son jeune âge, elle a momentanément vécu au Maroc, en Tunisie en Espagne et en Angleterre. Ces déplacements lui ont permis, parmi d’autres facteurs, d’apprendre des langues étrangères durant son enfance.

Vers la fin des années 1960, son père avait gagné plus de stabilité au niveau professionnel, il a arrêté les déplacements en mai 1968 et s’est installé en France. Fabienne Égal vit avec sa famille à Paris après ce moment, et grâce aux différentes langues qu’elle parle, elle a su développer son talent en termes de communication. Elle rejoint l’université plus tard, justement, pour maîtriser encore plus l’anglais et l’espagnol qu’elle avait appris à parler. Elle gagnera des compétences qui vont lui être utiles lors du tremplin qui lui permettra de commencer sa carrière professionnelle.

Fabienne Égal: quels étaient ses débuts à la télévision?

Si le public connaît Fabienne Égal notamment pour avoir joué le rôle de cupidon, quand elle a été la présentatrice de Tournez Manège!, il serait utile de préciser que celle-ci a commencé comme speakerine à la chaîne française TF1 depuis 1976. Fabienne Égal rejoint les équipes de TF1, choisie parmi plus de 2000 candidats qui avaient répondu à une petite annonce. Elle s'occupera plus tard de la présentation de l’émission de rencontre des célibataires diffusée sur TF1 vers la fin des années 1980.

Fabienne Egal pose pour une photo tenant des boules de pétanque. Photo: Jeremy Bembaron

Source: Getty Images

Cette annonce, qui est apparue dans le magazine Télé 7 Jours, a permis à Fabienne Égal d’intégrer le monde des médias. Elle avait forgé ses talents en termes de langues et de communication, elle qui représente une autre génération de présentateurs d’émission que Julia Livage ou Lilia Hassaine. Avec ses diplômes en poche, elle a facilement pu démontrer de l’enthousiasme et de l’audace, ainsi que des compétences nécessaires pour le métier de présentatrice d’émission. Elle signe son premier contrat après avoir été repérée par les recruteurs de France Télévision.

La rubrique de rencontre entre célibataires, Tournez Manège!, était une émission en public sous forme de jeu télévisé. Grâce à sa diffusion chaque jour à midi, et au nombre de téléspectateurs qui sont présents devant les écrans de TF1 pour suivre l’émission, Fabienne Egal a gagné du succès, elle devient de plus en plus connue. Mais il est également important de signaler qu’elle avait, pendant cette période, pu travailler ses points faibles et renforcer ces compétences en termes de communication.

Fabienne Égal: est-elle mariée et que fait-elle aujourd'hui?

Qui est le compagnon de Fabienne Égal? En essayant de trouver une réponse, il est nécessaire de passer par les raisons qui avaient poussé Fabienne Égal a se retirer des plateaux. Elle n’est plus animatrice d’émission depuis la fin des années 2000, elle a choisi de se spécialiser dans son métier, mais d’une manière différente que Luana Belmondo qui se spécialise dans la cuisine. L’ex-animatrice avait décidé de créer sa propre entreprise dans le secteur des médias. Fabienne Égal à l'âge d’une quinquagénaire n’a pas arrêté sa carrière, au contraire, elle a choisi de faire une nouvelle relance.

Fabienne Egal assiste à la première parisienne de "L'Amour Dure Trois Ans" au Grand Rex le 7 janvier 2012 à Paris. Photo: Julien Hekimian

Source: Getty Images

Pour revenir à la question, peu de personnes savent réellement qui est le mari de Fabienne Egal. Celle-ci était discrète quand elle travaillait encore pour TF1, et elle reste aujourd’hui loin des caméra depuis qu’elle a commencé son travail d’enseignante. Dans son école de media-training, elle enseigne les techniques par lesquelles toute personne peut bien se comporter devant les caméras, tout en restant loin des projecteurs dont elle était le sujet depuis des années.

Alors, que devient Fabienne Égal? L’ex-speakerine est enseignante dans son propre établissement, qui suit parfaitement les nouvelles pratiques permettant au large public de faire de la médiatisation et des relations publiques, mais aussi dans d’autres établissements. Fabienne Egal est aujourd’hui formatrice dans le Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ), ainsi que dans la prestigieuse Université Paris-Dauphine, où elle donne des cours à plusieurs générations de journalistes et d'orateurs.

