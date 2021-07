Victime de l’alcoolisme et de la toxicomanie dont elle fut l’expérience à un jeune âge, Kate Barry fait partie de plusieurs célébrités qui se sont tragiquement donné la mort. Avant cela, la fille de Jane Birkin fut photographe portraitiste professionnelle, elle collabore avec Vogue, Elle, Sunday Times, en plus d’autres magazines qui connaissent un grand succès auprès du public. Qui est-elle et que se passera-t-il exactement avant la disparition de Kate Barry? Comment se conduisit-elle durant sa vie et quelles seront les conditions et les circonstances qui vont aboutir au drame? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Kate Barry assiste au défilé Giambattista Valli lors de la Fashion Week de Paris, à l'espace Eiffel le 28 février 2008 à Paris. Photo: Dominique Charria

Source: Getty Images

Si les amateurs de la photographie connurent notre personnage comme portraitiste, celle-ci aura également un petit rôle dans le film dramatique français Slogan, qui sort en 1969 sous la réalisation de Pierre Grimblat. Kate Barry joua le rôle de la fille de Serge Gainsbourg, elle fut réellement la fille adoptive de ce dernier jusqu’à l’âge de 13 ans. À partir de 1970, la future photographe va être élevée par le cinéaste Jacques Doillon, elle eut besoin de recevoir de l’attention paternelle quand ses parents se séparent quelques mois après sa naissance, en 1967. La jeune fille à qui Jane Birkin donna naissance, naquit à Londres, puis mènera sa vie à Paris où elle grandit aux côtés de plusieurs personnages célèbres dans le monde du spectacle.

Présentation de Kate Barry

Nom complet: Kate Barry

Genre: femme

femme Date de naissance: 8 avril 1967

8 avril 1967 Âge: 47 ans

47 ans Signe astrologique: Bélier

Bélier Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni

Londres, Royaume-Uni Date de décès: 11 décembre 2013

11 décembre 2013 Lieu de décès: 16ème arrondissement de Paris, France.

16ème arrondissement de Paris, France. Nationalité: britannique

britannique Taille: inconnue

inconnue Parents: Jane Brikin et John Barry

Jane Brikin et John Barry Frères et sœurs: Lou Doillon, Charlotte Gainsbourg, J.P. Barry, Suzanne Barry, Sian Barry

Lou Doillon, Charlotte Gainsbourg, J.P. Barry, Suzanne Barry, Sian Barry Cousins: David Birkin, Anno Birkin

David Birkin, Anno Birkin Compagnon: Pascal Huon de Kermadec, Oury Milshtein

Pascal Huon de Kermadec, Oury Milshtein Enfants: Roman de Kermadec

Roman de Kermadec Profession: photographe, portraitiste, actrice

photographe, portraitiste, actrice Années d’activité: depuis 1996

depuis 1996 Films: Slogan

Jane Birkin et sa fille Kate Barry lors de la fête de SOS Racisme le 7 décembre 1985 à Paris. Photo: Mohamed Lounes

Source: Getty Images

Kate Barry: retour sur son enfance et les premiers pas de sa carrière

Kate qui est la fille de Jane Birkin et de John Barry, la réalisatrice et le compositeur qui se séparèrent après la naissance de leur fille, conservera sa nationalité britannique, mais va continuer à vivre et exercer son métier à Paris. Pendant son enfance, la jeune Barry vivra auprès des enfants de Serge Gainsbourg et de Jacques Doillon. Kate Barry eut comme frères et sœurs des futurs artistes comme la comédienne Charlotte Gainsbourg, 3 ans plus jeunes que notre personnage, et la comédienne, mannequin et auteur-compositeur-interprète Lou Doillon, née en 1982.

Quand elle célébra ses 16 ans, Kate Barry, l’aînée des filles de Jane Birkin, à savoir, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, eut déjà une vision sur son avenir. Kate Barry choisit de s’initier à la haute couture, elle qui fut la plus grande parmi ses sœurs et dont le sort sera différent de celui de Pierre Bachelet, le chanteur qui décède à cause du cancer. Kate Barry s’inscrit à l’école parisienne de la Chambre syndicale de la haute couture, l’institution dont elle aura son diplôme, en 1984, avant de fêter ses 18 ans.

Il fallut attendre 1996, avant de voir la jeune Kate Barry se lancer dans la carrière de photographe. La jeune femme, à 28 ans, décida de devenir photographe et de prendre des clichés des gens avec une précision et des calculs, elle devient portraitiste depuis ce temps. Kate Barry fit ses adieux au domaine de la couture et trouva une spécialité dans l’art de la photographie, parmi ce qui la guidera vers ce choix sera sa vision particulière au monde. Elle poursuit une carrière dans l’art qui fera sa passion jusqu’à sa disparition, le 11 décembre 2013.

Kate Barry au marché de Rungis à Paris, le 11 juin 2009. Photo: Frédéric Souloy

Source: Getty Images

Kate Barry: sur les moment clés de sa carrière de photographe

C’est au japon, en 2000, que Kate Barry fera sa première exposition de photographies. Ce fut exactement à la Bunkamura Gallery qui est une salle de musée connue à Tokyo, occasionnellement transformée en salle de concerts et de théâtre. Ces photographies témoignent du grand talent d’un artiste sous-estimé, comme le cas du défunt Luke Perry, ses thèmes sont diversifiés et les sujets de ses portraits sont issus de pays différents et de catégories sociales différentes.

Engagée, l’artiste participe en 2003 à l'association Ni Putes Ni Soumises, fondée par Fadela Amara au cours de la même année. Kate Barry réalise la photo emblématique de l’association, une photo rassemblant 11 femmes d’origines différentes, toutes réunies derrière leur cause. Durant cette décennie, la photographe va être derrière de multiples expositions, ces photographies ont été exposées plusieurs fois en France et ailleurs.

Entre 2005 et 2006, Kate Barry expose ses photos à Paris, à la galerie Léo Scheer, puis dans la Basilique de Sant' Alessandra à Fiesole, en Italie. Ensuite, et entre 2009 et 2010, elle expose une série de portraits réalisés au Marché International de Rungis, une exposition à l’occasion des 40 ans de Rungis qui est située en Val-de-Marne dans la banlieue sud de Paris. Grâce à ces expositions, Kate Barry devient de plus en plus connue et gagne des collaborations avec de multiples magazines.

Kate Barry assiste à une soirée au Palace Club dans les années 1990 à Paris. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

Kate Barry: sur les circonstances de sa tragique disparition

En 2013, ce fut la première édition du festival international de photographie. Kate Barry y participa en exposant ses photos, une exposition intitulée Actrices pour suivre le thème choisi pour le Kyotographie qui se déroula la même année du décès de Kate Barry. La mort de Kate Barry survient alors que le nombre d’admirateurs de l’artiste est en pleine expansion, ce fut quelques années après de multiples travaux, comme notamment, sa collaboration avec l'écrivain Jean Rolin ou le portrait filmé de l'écrivain Philippe Djian, réalisés entre 2011 et 2012.

Plusieurs personnes se posant des questions sur Kate Barry et son mari vont découvrir que plusieurs sont celles qui s’attristèrent remarquablement, en plus des compagnons de la photographe, à la suite des nouvelles annonçant la tragique disparition de celle-ci. La mort de la fille de Jane Birkin eut un lourd poids sur les consciences de ses frères et sœurs, comme ce qui se produit pour donner influence au chanteur Nicolas Sirkis. Charlotte Gainsbourg, dont l’album est en cours de préparation l’année de l’incident, parlera de la mort tragique de sa sœur dans tout son album.

Kate Barry et Charlotte Gainsbourg assistent à la "Jane Et Serge A Family Album", le 22 octobre 2013 à Paris. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

Quand Jane Birkin donna naissance à sa fille, Kate Barry, personne n’ait imaginé que la suite des circonstances mènera au suicide de l’artiste à l’âge de 47 ans. La mort de la fille de Jane Birkin fut le résultat de plusieurs facteurs en même temps. Mais malgré le fait que Kate Barry se donne la mort en 2013, en sautant de la fenêtre de son appartement du 4ème étage, ses œuvres restent bien vivantes et présentes, ancrées dans le temps et témoignant de la vie de Kate Barry dans notre monde, et de sa particulière vision de ce dernier.

Source: Legit.ng