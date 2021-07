Depuis 2008, Ariane Quatrefage est l’épouse de Patrick Chouchayan, l’auteur et interprète français plus connu par son nom de scène, Partick Fiori. Anne Quatrefages était 3ème dauphine de Miss France quelques années avant cela. Elle était connue auprès d’un large public avant son mariage. Qui est la compagne de Patrick Fiori? Comment a-t-elle rencontré le chanteur et que faisait-elle après l'élection de Miss France? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Les dauphines, Elodie Suray, Maryline Brun, Tatiana Bouguer et Ariane Quatrefages, avec Miss France 2000, le 11 décembre 1999 à Paris. Photo: Alain Benainous

Source: Getty Images

Notre figure avait fait ses études en commerce international, cela s’est produit avant ses premiers pas vers la célébrité, avant de faire partie des élues au Miss France de l’année 2000. L’année d’avant, en 1999 et à 22 ans, Ariane Quatrefages est élue Miss Rhône-Alpes, la région du sud-est de la France d’où elle est originaire. Grâce à cela, elle a pu décrocher son admission au concours de Miss France, elle fait partie des élues et après les élections, elle est troisième dauphine. Miss France 2000 était la plus jeune Sonia Rolland, Tatiana Bouguer et Maryline Brun étaient respectivement 1ère et 2ème dauphines.

Présentation de Ariane Quatrefage

Nom complet: Ariane Quatrefage

Ariane Quatrefage Genre: femme

femme Date de naissance: 22 avril 1977

22 avril 1977 Âge: 44 ans

44 ans Signe astrologique: Taureau

Taureau Lieu de naissance: Lyon, Rhône-Alpes, sud-est de la France

Lyon, Rhône-Alpes, sud-est de la France Lieu de résidence: France

France Nationalité: française

française Taille: inconnue

inconnue Compagnon: Patrick Fiori (à partir de 2008)

Patrick Fiori (à partir de 2008) Enfants: Sevan Fiori

Sevan Fiori Profession: actrice, mannequin, autrice, présentatrice

actrice, mannequin, autrice, présentatrice Années d’activité: depuis 1999

Ariane Quatrefages: comment étaient ses débuts et sa rencontre avec Patrick Fiori?

La femme de Patrick Fiori avait démontré un intérêt pour les métiers du spectacle à un très jeune âge, et voulait plus précisément devenir actrice. Ariane Quatrefages, dont les débuts à la télé étaient différents que les premiers pas de la femme de Patrick Blondeau, se déplacera entre Lyon et Paris par la suite, notamment pour s’inscrire dans le cours Florent. Cela lui avait permis de se trouver une place dans l’industrie, le public a commencé à la découvrir dans de petits rôles joués dans des téléfilms.

C’est durant la tournée de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, l’adaptation de l'œuvre de Victor Hugo qui avait commencé à être jouée sur scène à partir de 1998, que notre actrice et mannequin va rencontrer son futur mari. La femme que Patrick Fiori avait choisi d’épouser par la suite avait à peine décollé, sa carrière était dans ses débuts et la majorité du grand public ignorait qui vraiment était Ariane Quatrefages.

Capitaine de la garde, volage et séducteur, Phœbus de Chateaupers est un des personnages principaux dans l’histoire de Quasimodo. Il était incarné par Patrick Fiori, un rôle que l’interprète avait pu maîtriser avec les différentes tournées de la comédie musicale. Plusieurs personnes étaient stupéfiées par la performance de l’interprète, dont la future dauphine de Miss France, sujet de l’attention des médias mais différemment du cas de Carlos Sotto Mayor qui est la bien-aimée de Carlos Belmondo. La rencontre va se produire par la suite, et le mariage de Patrick Fiori avec Ariane va devenir une réalité quelques années après cela.

L'époux d'Ariane Quatrefages, Patrick Fiori, se produit sur scène lors du 31e Téléthon de France Télévision au Pavillon Baltard le 9 décembre 2017 à Nogent-sur-Marne. Photo: Julien Hekimian

Source: Getty Images

Ariane Quatrefages: comment fait-elle un couple parfait avec Patrick Fiori?

La naissance de Sevan Fiori, le premier fils de Patrick Fiori et sa femme, Ariane Quatrefages, a suivi le mariage de ceux-ci en 2008. L’enfant naîtra en 2009, et aura un petit frère après cinq ans, le 11 juin 2014 plus précisément. Le nom du deuxième enfant de la famille Fiori n’a jamais été révélé au grand public, le chanteur détourne les questions que l’on lui pose concernant son enfant, et l’épouse de Patrick Fiori prend soin de cacher l’information aussi.

Patrick Fiori et le fruit de son mariage avec Ariane Quatrefages, son deuxième enfant, gardent une relation que l’on ignore, est-ce que le fils choisira de suivre les pas de son père pour faire carrière dans la chanson? La naissance du petit était attendue par ses parents, l’enfant naît quelques mois seulement après la sortie du 11ème album de son père qui avait vécu une idylle avec Julie Zenatti. L’album se vend à 100 000 exemplaires, et Mme Quatrefages s’est occupée de l’écriture des paroles de quelques morceaux.

Ariane Quatrefages s’occupe de l’écriture d’une bonne partie des paroles de son mari depuis plusieurs années. Elle est aussi derrière les paroles d’autres grands chanteurs et musiciens, comme l’exemple de Julie Zenatti. La femme de Patrick Fiori constituera rapidement un élément important lors de la composition des chansons de son époux, elle semble s’unir à lui d’une manière à ce que les deux paraissent complémentaires l’un par rapport à l’autre, autant sur un plan professionnel que du côté personnel.

Source: Legit.ng