Biographie de Diane Chatelet: âge, taille, anniversaire, est-elle mariée?

En 2018, Diane Chatelet a fait son apparition à la télévision. On l'a découverte à travers l'émission Affaire conclue présentée sur France 2 par Sophie Davant. Si on la connait plus comme animatrice de télévision, Diane Chatelet est pourtant une commerçante d'objets d'art, de mobilier et de bijoux plutot très appréciée dans la citée parisienne. Lisez cet article si vous êtes curieux de tout savoir sur Diane Chatelet.

Diane Chatelet à côté d'une sérigraphie de Niki de Saint Phalle en mai 2021. Photo: @Diane Chatelet/Facebook

Source: Facebook

Elle fait partie des acheteurs professionnels qui font vivre Affaire Conclue sur France 2. Elle chine, marchande et achète des objets d'art et des antiquités qu'elle revend ensuite sur son site et dans sa boutique aux Puces de Saint-Ouen. Diane Chatelet est une femme d'affaire qui maitrise l'art des affaires.

Présentation sommaire:

Nom de naissance : Diane Chatelet

: Diane Chatelet Date de naissance : 6 avril 1985

: 6 avril 1985 Age : 36 ans

: 36 ans Lieu de naissance : Lyon, France

: Lyon, France Nationalité : française

: française Profession : animatrice de télévision et brocanteuse

: animatrice de télévision et brocanteuse Mari : Aurélien

: Aurélien Enfants : Hortense et Eléonore

: Hortense et Eléonore Facebook : https://www.facebook.com/impossible.gallery

: https://www.facebook.com/impossible.gallery Instagram: https://www.instagram.com/diane.chatelet/

Diane Chatelet et l'art, une véritable histoire d'amour

Diane Chatelet a toujours eu un intérêt poussé pour le marché de l'art et tout ce qui se rapporte à l'histoire de l'art. C'est ainsi qu'à Lyon elle s'est spécialisée dans le marché de l'art pendant ses études de Droit et Fiscalité du marché de l'art. Elle a décroché un Master II dans le domaine avant de s'inscrire pour une licence d'Histoire de l'art à l'université de Lyon. Elle l'a fait savoir dans un entretien accordé à Femme Actuelle.

Lorsque j'ai commencé le droit, j'avais déjà en tête de faire de l'Histoire de l'art et de me spécialiser dans ce marché. A Lyon, on avait un diplôme en 5e année de droit qui nous permettait d'allier les études de droit fiscal, droit des affaires et du marché de l'art. C'était parfait pour moi. Et en parallèle, j'ai fait une licence d'Histoire de l'art à l'université de Lyon. J'ai voulu ensuite compléter ce cursus universitaire par l'école du Louvre.

Si son coeur a balancé entre l'avocature et le commerce d'objets d'art, c'est tout naturellement qu'elle a fait de la seconde option son métier. Elle a d'ailleurs confié que même avocate, elle se serait spécialisée dans le marché de l'art.

Son entrée dans Affaire conclue

Affaire conclue est une adaptation de l'émission Bares für Rares, littéralement De l'argent pour une pépite en allemand. Créée et diffusée les après-midis depuis le 3 août 2013 par la chaîne de télévision publique allemande ZDF, l'émission produite par Warner Bros. International Télévision Production voit la naissance de sa soeur française en 2017.

Un an plus tard, Diane a rejoint l'équipe de production de l'émission aux côtés de Leticia Blanco, Bernard Dumeige, Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon. Elle avait été appelée un jour après avoir envoyé son CV et sa lettre de motivation à la production.

Diane Chatelet appuyée sur un bronze d'Henri Chapu et de Ferdinand Barbedienne représentant le célèbre entrepreneur Aristide Boucicaut, le 10 décembre 2020. Photo: Diane Chatelet/ Instagram

Source: Instagram

Depuis, Diane consacre un jour de la semaine au tournage de l'émission. A l'issue de cette séance de tournage, cinq épisodes de l'émission sont prêts pour la diffusion. Les objets qu'elle s'arrache dans l'émission sont ensuite mis en vente sur son site, Impossible Galery.

Pour ses coups de coeur, la Lyonnaise a souvent dépensé de grosses sommes d'argent. Dans l'émission du 10 mars 2020, elle a déboursé pas moins de 4.800 euros pour un ensemble de René Lalique, un très grand plat et une coupe en verre moulé pressé, du modèle Calypso. Ca a été le plus gros montant payé pour une acquisition dans la quotidienne.

Une passion partagée entre sa famille et ses boutique

Diane Chatelet a confié qu'elle passe peu de temps avec son mari, Aurélien qui travaille dans la finance, et leurs filles. Diane Chatelet est plus occupée à gérer ses boutiques d'objets d'art. Elle parvient en revanche à passer des moments agréables avec les siens. L'age de Diane Chatelet lui permet ainsi d'être absente tout en étant présente dans sa famille.

Diane Chatelet et son mari parviennent ainsi à maintenir un certain équilibre au sein de leur petite famille, entre le travail et les enfants. La brocanteuse a révélé que son mari partage les responsabilités liées aux gamines avec elle.

Diane Chatelet est l'une des acheteuses de l'émission animée par Sophie Davant sur France 2, Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre, depuis novembre 2018. Après son Master 2 de Droit et fiscalité du marché de l'art et des études d’histoire de l’art à l'université et à l’École du Louvre, elle a travaillé dans des maisons de vente aux enchères et pour des courtiers de tableaux, chez des galeristes et des antiquaires.

Depuis plusieurs années, elle donne des conseils aux collectionneurs ou professionnels dans leur recherche de la pièce rares. Elle a également ouvert son site, Impossible Gallery, où les amoureux d'objets d'art comme elle se bousculent pour s'offrir les objets de leur rêve.

Source: Legit.ng