Anne-Aymone Giscard d’Estaing biographie: qui est la femme de Giscard d’Estaing?

Une femme qui avait, lors du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, transformé le rôle et l’image de la première dame en France, elle était présente aux côté du président à chaque instant qu’’elle pouvait. Anne-Aymone Giscard d’Estaing est aussi connue pour être à la tête de la Fondation pour l’enfance, une organisation de bienfaisance qu’elle a créée en 1977. Qui est la femme de l’ex-président de la république qui nous a quitté à cause de la Covid-19 et comment est-elle restée à ses côtés jusqu’à ses derniers moments? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Anne-Aymone Giscard D'Estaing lors du 12e Gala annuel de la Nuit Internationale de l'Enfance au Château de Versailles à Paris. Photo: Jean Baptiste Lacroix

Source: Getty Images

Anne-Aymone était une femme active pendant les cinq années durant lesquelles son mari était président. Elle recevait l’attention des médias, comme elle était la première dame, et ce fut une époque où elle avait appris à bien calculer ses pas. Anne Aymone Giscard d’Estaing était au centre de l'intérêt des médias français et internationaux, plusieurs journaux ont couvert ses déplacements avec le président et ses actes de bienfaisance. Elle a soutenu son mari, Valéry Giscard d’Estaing, d’une manière quantitative et qualitative. Les deux étaient proches, et leur relation leur permettait d’améliorer, chacun à sa manière, leurs respectives personnalités.

Présentation de Anne-Aymone Giscard d’Estaing

Nom complet: Anne-Aymone Marie Josèphe Christiane Sauvage de Brante

Anne-Aymone Marie Josèphe Christiane Sauvage de Brante Surnom: Sauvage de Brantes, (plus connue comme Anne-Aymone Giscard d’Estaing)

Sauvage de Brantes, (plus connue comme Anne-Aymone Giscard d’Estaing) Genre: femme

femme Date de naissance: 10 avril 1933

10 avril 1933 Âge: 88 ans

88 ans Signe astrologique: bélier

bélier Lieu de naissance: au 8ème arrondissement de Paris

au 8ème arrondissement de Paris Nationalité: française

française Parents: Amone Marie Sylvie Renée Françoise et François Marie Joseph Abel Henri Sauvage

Amone Marie Sylvie Renée Françoise et François Marie Joseph Abel Henri Sauvage Frères et sœurs : Rosamée Henrion, Paul, Marguerite et Guy

: Rosamée Henrion, Paul, Marguerite et Guy Compagnon: Valéry Giscard d’Estaing (de 1952 à 2020)

Valéry Giscard d’Estaing (de 1952 à 2020) Enfants: Valérie-Anne, Henri, Louis, Jacinte

Valérie-Anne, Henri, Louis, Jacinte Profession: épouse du président de la République Française (première dame de 1974 à 1981)

Anne-Aymone Giscard d'Estaing lors de la visite officielle de son mari Valéry Giscard d'Estaing au Zaire, en août 1975 . Photo: Jean-Pierre Bonnotte

Source: Getty Images

Anne-Aymone Giscard d’Estaing: ses origines de l’ancienne bourgeoisie française

Notre personnage est la fille du comte romain François de Brantes, elle est née dans une famille d'ancienne bourgeoisie française. Sa famille est originaire de la région historique et culturelle connue par son nom, l'Orléanais, dont la capitale est Orléans. Anne-Aymone Giscard d’Estaing, qui avait un bureau au Palais de l’Elysée avant Bernadette Chirac, était le troisième enfant à naître de la relation entre le comte François et la comtesse Aymone de Faucigny-Lucinge.

Les frères et sœurs de Anne-Aymone Giscard d’Estaing étaient également connus, bien que légèrement moins que celle qui était la première dame de France. Marguerite de Brantes, qui a vécu entre 1935 et 2011, était abbesse de Saint-Jean-Baptiste-de-Keur-Guilaye au Sénégal, et Guy de Brantes qui naît en 1937 est le précédent maire des Hermites, la commune française située dans le département d'Indre-et-Loire. Notre personnage, qui avait le plaisir d’essayer un menu ligérien en 1977, était bien entouré depuis son enfance.

La descendance accéda à la noblesse pontificale à partir de ces ancêtres, par un bref papal du 19 mai 1898, par lequel Léon XIII va donner à Paul de Brantes, le grand-père de Anne-Aymone, le titre de marquis romain de Brantes. Du côté maternel, Anne-Aymone Giscard d’Estaing descend de Charlotte de Bourbon. Une descendance de la petite-fille d'un pasteur anglican et du prince français Charles-Ferdinand d'Artois, second fils du roi Charles X.

Anne-Aymone assiste avec Valery Giscard d'Estaing au gala de la Child Abuse Foundation à Versailles, le 6 décembre 2004. Photo: Michel Dufour

Source: Getty Images

Anne-Aymone Giscard: enfance, études et mariage avec Valéry Giscard d'Estaing

Anne Aymone Giscard avait poursuivi ses études à l’Ecole Nationale d'Administration (ENA), juste avant son mariage au futur président de la république. Avant cela, Anne Aymone Giscard d’Estaing n’avait pas l’âge de 19 ans encore, l’âge qu’elle aura quand elle va épouser Valéry Giscard d’Estaing. D’un passage différent que celui poursuivi par Barron Trump, notre personnage faisait ses études à l’Ecole du Louvre, où elle étudiait l’histoire de l’art, l’archéologie et l’histoire des civilisations.

Le 17 décembre 1952, Anne Aymone devient Madame Giscard d’Estaing. Elle officialise ses relations avec Valéry Giscard d’Estaing, et l’épouse dans une cérémonie civile dans l’arrondissement où elle naît, au 8ème arrondissement de Paris. Le couple va célébrer son mariage lors d’une cérémonie religieuse dans la chapelle du château du Fresne, à Authon, dans le Loir-et-Cher, où notre personnage vivait avec sa famille. Elle va aider son mari lors des différents accomplissements, elle fera même quelques déplacements sans lui.

Valéry Giscard d'Estaing lorsque le président annonçait sa candidature au deuxième septennat. Il sera battu au deuxième tour le 10 mai par François Mitterrand. Photo: Jean-Claude Delmas

Source: Getty Images

Anne-Aymone Giscard d’Estaing: dirigeante de la Fondation pour l’enfance

La femme de Valéry Giscard d’Estaing est à la tête de la Fondation pour l’enfance qu’elle avait créée en 1977. Celle qui était conseillère municipale de Chanonat, dans le Puy-de-Dôme, entre 1983 et 1995, est la mère de 4 enfants. Valérie-Anne Giscard d’Estaing, Henri Giscard d’Estaing, Louis Giscard d’Estaing et Jacinte Giscard d’Estaing sont tous nés entre 1953 et 1960, quelques années avant le début du septennat de leur père. Notre personnage n’avait pas caché sa surprise à la remarque du changement de décor au Palais de l'Élysée, où elle occupait son propre bureau.

La femme de l’ex-président, qui reçoit un regard différent, de la part du public et des médias, de l’image formée autour du prince Andrew, organise une soirée de bienfaisance chaque année. Et chaque année elle reçoit autant de passages prestigieux, avec la participation de nombreuses personnalités du monde de la politique, des arts, et de la mode. Il est à savoir qu'à chaque saison de cette initiative, la Fondation pour l’enfance récolte des fonds qui sont débloqués en aide aux enfants qui ne peuvent pas être hébergés dans de bonnes conditions. Les soirées sont présidées par des personnages connus, comme la princesse de Galles Diana ou la reine Rania de Jordanie.

Anne-Aymone Giscard d’Estaing photographiée en Philadelphie, en 1975. Photo: PL Gould

Source: Getty Images

Anne-Aymone Giscard d’Estaing avait utilisé, pour financer le lancement de cette initiative, rien d’autres que les fonds récoltés après la vente du livre de son mari, un livre intitulé Démocratie française et qui paru aux éditions Fayard en 1976. Anne-Aymone Giscard d’Estaing était à la tête et dirigeait la fondation qu’elle avait créée jusqu’en 2012, depuis ce temps, elle est la présidente d’honneur de la Fondation pour l’enfance, et continue à veiller à ce sujet qui a longtemps été au centre de ses préoccupations.

