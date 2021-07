La biographie de Demdem: que sait-on du partenaire de Maître Gims?

Demdem est assez jeune, mais elle est déjà mère de quatre enfants. De plus, elle est mannequin, designer de mode et d'intérieur et très passionnée de tout ce qui concerne la beauté. Demdem est surtout connue comme l'épouse de Maître Gims. Lui, il est le célèbre rappeur, chanteur et compositeur populaire en France. Depuis plus de 15 ans, Maître Gims partage sa vie avec son épouse très aimée DemDem. Le couple s'est rencontré en 2005. Aujourd'hui, ils élèvent deaux filles Haby et Aisha, un fils Yahya et le nom d'un autre enfant n'est pas connu.

Une biographie brève de DemDem

L'âge de Demdem: quel âge a-t-elle?

En fait, ce n'est pas vraiment facile de répondre, car il n'y a pas beaucoup d'informations sur son âge. De plus, Demdem n'a pas encore révélé publiquement son âge réel. Elle a gardé ses données personnelles et ne les a pas exposées en public. En regardant ses photos sur différents réseaux sociaux, il semble qu'elle soit dans la mi-trentaine.

Demdem, d'où vient-elle?

La seule information qui est présenté sur Internet nous dit que Demdem a l'origine malienne.

Depuis combien de temps Demdem est-elle avec son mari Maître Gims?

Mademoiselle croise la route de Gandhi Djuna, le futur rappeur Maître Gims alors qu'elle est encore au lycée. Tous les deux tombent rapidement amoureux et, malgré les réticences des parents de la jeune femme, ils ont décidé de se marier en 2005 à leur guise. A ce moment-là Gandhi n'avait alors que 19 ans.

Est-il vrai que le mari de Demdem, né dans une famille chrétienne, s'est converti à l'islam?

Oui, c'est vrai, en 2004, le rappeur s'est converti à l'islam et a pris le nom de Bilel.

Demdem est la seconde épouse de Gims?

Oui, c'est aussi vrai que Gandhi Djuna est marié avec deux femmes: une française qui vit au Maroc et avec qui il a deux enfants. Quand même, ils se sont séparés, mais n'ont pas divorcé, et franco-mallienne Demdem, qu'il a épousé en 2005, a également 2 enfants. Il passe son temps entre la France et le Maroc.

Comment trouver DemDem sur Instagram?

La femme de Maître Gims est active sur Instagram sous le nom @demdem. De plus, son compte Instagram est vérifié. Actuellement, Demdem compte plus de 543 000 abonnés et 223 publications sur son profil. C'est possible pour tout le monde d'accéder à son Instagram et de connaître sa routine quotidienne. Généralement, elle publie des photos de ses enfants et avec son mari.

Maître Gims et son épouse DemDem assistent à la soirée Chopard au 69e Festival de Cannes le 16 mai 2016 à Cannes, France. (Photo par Stéphane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Source: Getty Images

Comment le couple s'est-il rencontré et quelle est l'histoire d'amour du chanteur français et de l'InstaDiva?

En fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Néanmoins, après le concert historique de Gims, qui avait lieu au Stade de France au début de novembre sur TMC, quelque chose s'est fait savoir. Une voix off a précisé: "Ce concert au Stade de France, dédié au Gims, n'aurait pas pu exister sans sa femme Demdem, qu'il a rencontrée lors d'un concert au début des années 2000 alors qu'ils étaient encore adolescents. Demdem et Gims se sont mariés dès la première année de leur rencontre, à cette époque le chanteur n'avait que 19 ans et depuis lors, le couple a eu quatre enfants."

Selon TheBobrTimes le rappeur français une fois a annoncé:

"Nous sommes tombés amoureux. (…) On a su très vite qu'on voulait passer nos vies l'un à côté de l'autre et fonder une famille."

DemDem et Maitre Gims assistent à la 20e cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals le 10 novembre 2018 à Cannes, France. (Photo par Stéphane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Source: Getty Images

Qui est le mari de Demdem?

Gandhi Djuna est un rappeur, musicien et compositeur français plus connu sous son pseudonyme Maître Gims. Le future star français est née le 6 mai 1986 à Kinshasa, au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo). Il est vrai que l'artiste a grandi dans une famille de musiciens, son père étant membre du groupe de musique populaire Papa Wemba. Ses frères aînés sont également étroitement associés à la musique, à savoir l'industrie du hip-hop. Le garçon a passé son enfance au Congo, mais le 7 juin, sa famille a décidé de s'installer en France. Gims ont montré un talent musical depuis l'enfance. Le futur chanteur avec force a montré son talent dans le chant, la danse, et aussi, il avait déjà commencé à composer ses propres chansons. Puis, il commence à construire sa carrière musicale et organise donc le groupe Sexiond' Assault avec ses amis. Ce groupe existe même aujourd'hui. C'est à cette époque le rappeur sort son premier titre solo, Coup 2 Pressure. Au cours de la même période de sa vie, Gandhi a commencé à travailler avec JR. Ensemble, ils ont créé le projet hip-hop commun Prototype-3015. Un autre fait intéressant est que la célébrité s'est d'abord produite sous le pseudonyme Le Fleau. Mais plus tard, il a décidé de changer son nom en Gims, et après il a complété son pseudonyme créatif avec le beau nom musical Maître. En tant que membre du duo indépendant, Gims a travaillé sur divers projets musicaux et a sorti plusieurs mixtapes. Un travail fructueux et un désir d'être entendu ont conduit les interprètes au réalisateur et producteur Dawala. Ensuite, Gims a quitté le duo et s'est concentré sur le travail du groupe musical et sa propre créativité.

Pourquoi Maître Gims a-t-il longtemps caché l'existence de son compagnon?

En fait, Maître Gims n'a pas eu pendant longtemps le désir de révéler sa famille aux médias, c'est pour cette raison que l'existence et la signification de DemDem dans la vie du chanteur ont été longtemps soigneusement cachées. Bien que le star ait plusieurs hits dédiés à DemDem, mais il n'y avait aucune mention directe de celui-ci. C'est le cas de "Est-ce que tu m'aimes ou encore Sapés comme jamais." En mars 2016, le star français a décidé de montrer DemDem sur l'une des émissions via Périscope. Puis, des abonnés ont aperçu sur les réseaux sociaux une jeune femme qui conduisait une Ferrari à Paris. A la fin de la même année, Maître Gims va encore plus loin en confiant le rôle principal à DemDem dans sa vidéo Tout donner.

Que sait-on de la vie actuelle de Demdem?

Dans une des réels de l'épouse de Maître Gims, elle a avoué la polygamie du chanteur. Demdem a dit qu'elle acceptait tout si cela venait de sa religion. Très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, la jeune influenceuse a partagé le jeu des questions/réponses pour ses abonnés. Des questions étaient les plus insolites et les plus confidentielles. Un de ses abonnés a même posé une question concernant la polygamie. En exprimant son opinion sur la polygamie, DemDem a dit qu'elle acceptait tout, à condition que cela ait eu conforme à sa religion. "J'accepte tout ce qui vient de ma religion", la réponse de la blogueur.

Source: Legit