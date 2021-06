Carlos Sotto Mayor est une chanteuse brésilienne qui est venue en France à deux reprises. Le public la connaissait bien quand elle était en couple avec Jean-Paul Belmondo dans les années 1980, celle-ci avait disparu après sa séparation avec l’acteur et producteur français. Qui est Carlos Sotto Mayor et que préparait-elle durant toute cette période de disparition? Comment s’est-elle réunie avec Belmondo à nouveau? Les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Carlos Sotto Mayor, pose pour une photo portant un décolleté plongeant, en 1984. Photo: Jean-Claude Deutsch

Source: Getty Images

Notre personnage, durant son passage en France en 1980, avait rencontré l’acteur Jean-Paul Belmondo et une idylle naît de cette rencontre. Le couple reste ensemble pour une durée de quelques années, et après leur séparation, Carlos Sotto Mayor décide de se consacrer totalement à la musique. L’actrice, qui est apparue dans quelques films comme Le marginal, Joyeuses Pâques et Le solitaire, avait mise fin à sa carrière dans le cinéma, et avait pris la décision de se lancer dans l'industrie musicale.

Présentation de Carlos Sotto Mayor:

Nom complet: Carlos Sotto Mayor

Carlos Sotto Mayor Genre: femme

femme Date de naissance: 9 juin 1961

9 juin 1961 Âge: 60 ans

60 ans Signe astrologique: Gémeaux

Gémeaux Lieu de naissance: Fortaleza (Brésil)

Fortaleza (Brésil) Nationalité: brésilienne

brésilienne Compagnon: Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo Profession: actrice, chanteuse

actrice, chanteuse Style: pop, électro, métal

Jean-Paul Belmondo et sa petite amie Carlos Sotto Mayor à Roland Garros, 1982. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

Carlos Sotto Mayor: quels étaient ses débuts et ses premières influences?

Carlos Sotto Mayor s’est exilé pour une longue durée aux Etat-Unis. Son but était de se consacrer complètement à la musique, après qu’elle a choisi, quelques années avant cela, de continuer sa carrière en tant que chanteuse. Elle chante avec un style tirant des influences diversifiées, elle aime la pop, l'électro mais aussi le rock et le métal. Dans ses nouvelles chansons, elle qui fait partie des chanteuses originaires de l’étranger, comme Rita Ora, Carlos Sotto Mayor rassemble parfaitement ces styles, elle en crée un show très bien diversifié.

Carlos Sotto Mayor était jeune quand elle était en couple avec Jean-Paul Belmondo. Elle explique qu’il s'agissait d’une période où elle découvrait ce qui était autour d’elle, et ajoute qu’elle a gagné beaucoup de bonnes habitudes depuis son passage en France. La chanteuse affirme qu’elle a toujours planifié un retour à l'hexagone, mais il fallait que l’amoureuse de Jean-Paul Belmondo se sépare de l’image que le public s’était formée autour de sa personnalité.

Carlos Sotto Mayor, petite amie de la star de cinéma française Jean-Paul Belmondo. Photo: Gabriel Bouys

Source: Getty Images

L’ancienne actrice n’avait pas pu apprendre, selon elle, à s'habituer aux caméras. Cela représente la raison derrière laquelle elle avait abandonné le cinéma, après quelques rôles joués dans des films, suivant l’invitation de son conjoint, Belmondo. Elle avait pu incarner plusieurs personnages aux côtés de son compagnon, comme dans le film Marginal dont le nom a été repris pour le parfum que le couple avait composé, mais c’est dans la musique que Carlos Sotto Mayor va décider de faire carrière avant son retour en France.

Carlos Sotto Belmondo: comment s’est-elle spécialisé dans la musique?

Née à Fortaleza au Brésil, en 1961, Carlos Sotto Mayor a passé 12 exactement aux Etats-Unis, afin de maîtriser l’un des métiers importants dans l’industrie musicale. Elle avait laissé le cinéma de côté, sans envisager un retour à l’avenir. Entretemps, elle qui a commencé d’une manière différente que Samantha fox, ne s’est pas seulement consacrée à la musique en choisissant une carrière de chanteuse, elle s’est aussi bien formée sur son métier. Elle a voulu, non seulement, être à la hauteur des attentes du public, mais aussi pouvoir atteindre les objectifs personnels qu’elle s'était fixés.

Carlos Sotto Mayor, leader du groupe de rock "The Atomik Fairy". Photo: Gabriel Bouys

Source: Getty Images

La chanteuse a passé un bon moment pour apprendre tout ce qui est relatif à la gestion du son, de la prise de son aux effets spéciaux, en passant par le mixage et le mastering. Carlos Sotto Mayor est devenue ingénieur du son, et parmi ce qui l’a poussé à vouloir être derrière tout ce qui est relatif au son dans la musique qu’elle produit est le fait qu’elle a trouvé quelques difficultés avec des ingénieurs du son avec qui elle a collaboré auparavant.

Celle qui a toujours été passionnée par la musique, selon ses propres explications à l’AFP, ajoute que durant ses premiers projets, au début de sa carrière, elle avait trouvé des difficultés avec les ingénieurs de son, surtout que chacun voulait ajouter sa touche personnelle à l'œuvre. Du coup, la chanteuse n’a jamais été satisfaite des résultats, l’une des raisons qui l’ont poussée à vouloir aller encore plus loin. D'autres raisons incluent ses genres musicaux préférés, des timbres qui sont différents du cas de Michèle Torr dont le style attire un public différent.

Jean Paul BELMONDO avec sa compagne Carlos Sotto Mayor. Photo: Francis Apesteguy

Source: Getty Images

Carlos Sotto Mayor: quel est le style de sa musique aujourd'hui?

Une autre raison, parmi tout ce qui avait poussé notre chanteuse à s'exiler aux Etats-Unis, était de vouloir se consacrer aux styles musicaux qu’elle préfère, notamment le hard-rock et le métal. Carlos Sotto Belmondo et à l’âge de 48 ans, préparait déjà son retour en France, et quelques années après, elle annonce son retour à Jean-Paul Belmondo avec qui elle va rebâtir les liaisons. Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor se sont réunis après plus de 30 ans de séparation, des clichés du couple sont aujourd’hui partout sur les réseaux sociaux.

Belmondo et Carlos Sotto Mayor ont pu regagner de vieux souvenirs, mais est-ce que la chanteuse est toujours la même aujourd'hui? La réponse est négative. Carlos Sotto Mayor est aujourd’hui ingénieur de son, elle n’est plus la jeune fille qui découvre tout ce qui est autour d’elle comme elle l’était avant, et elle s’est consacrée à sa première passion qui est la musique. En plus de ça, elle s’est spécialisée dans les styles musicaux auxquels elle a été attachée depuis son jeune âge.

Carlos Sotto Mayor à Paris en novembre 1981, France. Photo: Daniel SIMON

Source: Getty Images

Sous le nom de Atomik Fairy, Carlos Sotto Mayor poursuit sa carrière de chanteuse. Après plusieurs concerts livrés aux Etats-Unis, va-t-elle s’offrir à nouveau au public français? Dans tous les cas, rien ne semble à présent pouvoir empêcher la chanteuse de continuer à se produire. Notre figure, toujours souriante, ne se précipite pas. Elle, qui tire ses influences de légendes du métal comme Slipknot et Black Sabbath, a su comment réunir travail et passion, notamment durant les dernières réalisations de celle-ci.

