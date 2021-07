La biographie de Tom Pernaut: qui est le fils de Jean Pierre Pernaut?

Le fils du lecteur de nouvelles et animateur à la télévision française Jean-Pierre Pernaut, Tom, est particulièrement apprécié comme un influenceur et, en outre, il est sorti de l'ombre de son père fameux en 2020 grâce aux réseaux sociaux. Quand même le jeune homme de 17 ans n'hésite pas à dévoiler ses muscles à ses abonnés. De fait, Lou et Tom Pernaut, les enfants de Jean Pierre Pernaut, ont fait une émission sur Tik Tok à travers de courtes vidéos dans lesquelles il nous a forcés à entrer dans sa vie et nous a fait voyager avec eux. Pas encore grand, mais très cohérent, Tom Pernaut n'hésite pas à dévoiler son muscle de rêve via Instagram à ses 90,000 followers.

Dans quelle famille grandit Tom Pernaut?

Une petite information sur la maman du garçon, Nathalie Marquay

La mére de Tom Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut est née à Comines (Nord) le 17 mars 1967, selon la source de Gala.fr. C'est une actrice connue grâce aux tels films comme Sous le soleil (1996), Secrets de femmes (1995) et Sous le soleil de Saint-Tropez (2013). Sa carrière a commencé quand en 1986 elle a été élue Miss Alsace. Un an plus tard après ce triomphe, Nathalie était élue Miss France. De fait, elle est la 57e Miss France. En plus, madame Marquay est également 6e dauphine de Miss Monde 1987. Ce qui est aussi intéressant dans la biographie de Nathalie est que pendant son année de Miss France, la jeune mademoiselle a voyagé vraiment beaucoup et a visité plusieurs pays, comme, par example: l'Indonésie, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France métropolitaine et outre-mer. En outre, pendant la visite en Alsace, la mère de Tom Pernaut était accueillie par Jacques Chirac, qui était à cette époque-là le Premier ministre de la République française.

Tom, de qui est-il le fils et qu'est-ce que son père a accompli dans sa carrière?

JPP c'est par ces initiales qu'il est largement connu en France et dans tout le monde entier. Selon l'information de TF1, depuis 1988 il est présentateur régulier du journal télévisé du midi de la station TF1. De surcroît, depuis cet année-là, Pernaut siège également au conseil d'administration du groupe TF1 en tant que représentant des salariés de la société. Ceux, qui ont fait de lui l'un des lecteurs de nouvelles les plus populaires et puissants de France, c'est sa combinaison de la personnalité avunculaire et de la diffusion autoritaire de contenus inexacts. Chef du bulletin, monsieur Pernaut, a longtemps promu une politique volontariste de contenu régional à chaque édition, diffusant généralement des articles sur la culture locale et l'artisanat traditionnel vers la fin de l'émission. Il est également le présentateur de Combien ça coûte? (ou CCC), qui est, en effet, une émission mensuelle grand public, toujours sur TF1. Après, il avait publié deux tomes les Magnifiques métiers de l'artisanat, qui étaient des tomes glacés, mais vraiment informatifs. Ils étaient consacrés aux sujets qui ont fait ses bulletins d'information si distinctifs.

Le président français Emmanuel Macron (à gauche) s'entretient avec le journaliste français Jean-Pierre Pernaut (à droite) après avoir été interviewé sur la chaîne de télévision française TF1.

Source: Getty Images

Qui sont les sœurs et le frère de Tom: Lou, Olivier et Julia?

C'est vrai, que le père de Tom partage ses journées avec sa femme, Nathalie Marquay, la mére de Tom et Lou, qu'il a rencontrée en 2001 lors de l'élection de Miss France, et, bien sûr, avec ses enfants. La propre sœur de sang de Tom par maman et papa, Lou, a un an de plus que le blogueur. Quand elle n'est pas au lycée, l'adolescente s'improvise parfois maquilleuse pour son père, qui présente 13h à la maison de chez lui. Ce qui concerne Olivier, il est né de premier mariage de Jean Pierre avec Dominique Bonnet. Le frère ainé est un pilote expérimenté. C'est une passion pour les voitures de course, que le célèbre présentateur Jean Pierre semble avoir transmise à son premier fils. Chaque année, il concourt pour le trophée Andros. Ce trophée réunit les plus grands coureurs automobiles du monde. L'homme de 39 ans, qui est aussi ingénieur de moteur, a un fils nommé Léo. En parlant à propos de la sœur ainée de Tom, Julia, on peut bien remarquer qu'elle a suivi une carrière tout aussi brillante dans le domaine médical. La fille est gynécologue et a son propre cabinet à Amiens. En réalité, Jean-Pierre Pernaut fait tout afin d'être très proche de ses enfants et être un vrai ami pour eux. Cette information à propos des enfants de présentateur français est présentée sur le site Amomama.fr.

Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut, Karine Lima, Olivier Pernaut à Saint-Denis, France le 16 février 2008.

Source: Getty Images

Questions et réponses sur la biographie de Tom Pernaut et des faits intéressants sur le gars

Quel âge a Tom Pernaut?

Le jeune Tiktokeur a 17 ans.

Quelle est la date de naissance du plus jeune enfant Pernaut?

Tom est né le 5 décembre 2003.

Qui est le jeune blogueur selon son signe du zodiaque?

Tom est un Sagittaire.

A quoi le jeune homme s'intéresse-t-il?

Il aime les voitures. Son père, Jean-Pierre Pernaut avait également partagé le cliché du podium de la course Isola 2000 que le jeune garçon a remporté en janvier 2020.

Combien de followers et de likes Tom Pernaut a-t-il sur les réseaux sociaux?

Tom Pernaut a 346.7K abonnés et 13.7M de likes sur Tiktok. En ce qui concerne Instagram, là-bas il a 90,5k abonnés, 13 publications et, en moyenne, le fis de Jean Pierre Pernaut a 14 000 à 52 000 likes sur les publications.

Les dernières nouvelles de la vie de Tom Pernaut: son post passionnant sur les réseaux sociaux

Il y avait déjà pas mal de situations quand Tom Pernaut faisait les sensations sur les réseaux sociaux, surtout sur son profil d'Instagram. Voici.fr remarque que le jeune homme publie des vidéo sur Stories avec des commentaires inquiétants ou partage des photos chaudes. Une situation similaire s'est produite il y a environ 2 mois, lorsque le fils de Jean Pierre a publié sa photo, qui a fait à vrai dire trop de bruit. Au milieu d'une plage déserte, c'est là, où le jeune homme était notamment apparu sans le haut des abdominaux tirés et les pectoraux sortis. Cette photo a fait une vraie sensation sur les réseaux sociaux. De surcroît, elle a gagné au moins 30 000 likes et, bien sûr, un grand nombre de commentaires, tous plus utiles les uns que les autres. Le père de garçon, qui a fait tomber toutes les filles dans sa jeunesse, a probablement décidé de soutenir son fils et c'est pourquoi, il a aussi publié la même photo quelques jours plus tard.

Dimanche, le 14 juin 2021, quand Tom a terminé à la deuxième place du Trophée de la Reprise au RKC Paris, sa mère, Nathalie Marquay, a partagé un cliché du podium sur lequel Tom porte un masque. «Est-il le seul à avoir son masque ou je me trompe?», remarque un abonné. «Exactement je suis fière de lui», répond la maman.

