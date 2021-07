Biographie de Julie Hantson: que sait-on de la femme de Pascal Obispo?

Pascal Obispo est fou amoureux de sa femme, la jeune mannequin, Julie Hantson. Le chanteur de 56 ans a vécu un amour parfait avec Julie Obispo (Hantson). Ce n'est pas le secret que le couple a rencontrée en 2013 et après, en 19 septembre 2015, s'est mariée entouré de 400 personnes, dont une foule de célébrités. Une très belle cérémonie s'est passée en l'église Notre-Dame-des-Flots au Cap Ferret. Pascal ne se gène pas de montrer cette idylle, qui est entre deux amoureux dans les réseaux sociaux ou pendant les événements publics. Une fois chanteur a dit:

"Quand j'ai rencontré ma femme, ma vie a changé. En m'accompagnant, elle a modifié mon mode de vie, en quelque sorte, elle m'a équilibré. Je vis maintenant en harmonie depuis plus de six ans et je suis devenu quelqu'un d'autre..."

Le chanteur français Pascal Obispo (à droite) et la mannequin Julie Hantson s'embrassent devant l'église du Cap Ferret après leur mariage le 19 septembre 2015.

Source: Getty Images

La biographie de Julie Hantson, la mannequin française

Qui est Julie et quelles sont leurs relations avec Pascal?

Julie a retenu l'élégance et le sens de la posture grâce à son métier de mannequin. C'est vrai que mademoiselle est assez discrète pour le grand public. En avril 2015, Hantson a posé pour la couverture du magazine Femme Actuelle. Ce qui est aussi intéressant est que la jeune fille aime garder des secrets autour d'elle et semble assez timide sur ce qui concerne sa vie amoureuse. Le couple qu'elle forme avec le chanteur français Pascal Obispo est également à l'abri des regards. Les amoureux n'apparaissent que lors d'événements officiels. Ils ont été photographiés en soirée au Lido ou encore au Gala du Sidaction, parrainé par le mari de Julie. Pascal pose clairement amoureux de son compagnon.

Le bref résumé des faits intéressant de Julie Hantson

Malheureusement, il y a très peu d'informations sur Internet sur la femme de Pascal Obispo, néanmoins, nous avons préparé une courte enquête sur la biographie de la modèle.

Est-ce que c'est vrai que Julie Hantson chante sur le dernier album de son épouse?

Oui, c'est la vérité car Pascal Obispo a fait participer sa douce à son dernier projet musical. De fait, la femme d'Obispo chante une chanson ayant le titre Et Bleu dans l'album de son mari. Une fois, le chanteur français a raconté dans les colonnes de Télé 7 jours, que c'est lui, qui a fait faire une voix 'en attendant' et il a tous trouvé ça génial. Alors ils n'avaient pas cherché plus loin. En outre, ce titre, Et bleu…, une ode à la femme, est vraiment important pour le chanteur. "Qui de mieux, pour chanter les femmes, que la mienne?" De surcroît, madame Obispo l'a même rejoint sur scène pour interpréter le morceau.

De quelle couleur sont les yeux de Julie?

Les yeux de la modèle sont marron.

La fille aime-t-elle les animaux?

Oui, tout à fait elle est une vraie amie des animaux, surtout des chiens. Avant que le profil Instagram de l'épouse de Pascal Obispo ne soit privé, elle partageait de nombreuses photos avec son chien. Le petit toutou la suit partout: et dans sa valise, et dans ses bras, et dans le lit, et dans la rue à ses côtés, quand mème, Julie Hantson semble vraiment très attachée à son animal.

De quelle nationalité et de quelle origine est la modèle?

La compagne de Pascal est de nationalité française, mais elle a aussi de chaudes racines caucasiennes.

Julie Hantson et Pascal Obispo assistent au dîner de gala Sidaction 2015 au Pavillon d'Armenonville le 29 janvier 2015 à Paris, France.

Source: Getty Images

Quelle est la relation de Julie avec son beau-fils?

Sean Obispo est le fils d'un artiste français, né de son premier amour et compagne, l'actrice Isabelle Funaro. Et il semblerait qu'entre le jeune homme de 19 ans (à l'époque du post) et sa belle-mère, le courant coule à merveille! Ils ont une super connexion, comme on peut le voir sur les photos postées sur Instagram sur la page de la femme du coach The Voice. En effet, de nombreux internautes ont remarqué la ressemblance entre père et fils: "Il ressemble à son papa !! Comment il a changé Sean. Vous êtes superbes tous les deux !! Deux belles bombes !" ou encore "Aussi beau que son père Sean…", "Mon dieu, ton mari commence à peine… qu'elle ressemble" et "Tel père, tel fils". Un autre abonné a écrit: "Un nouveau petit ou petit de vous seriez formidables tous les deux". De plus, le fait intéressant est tel que le garçon est né lors de la dernière répétition de la grandiose comédie musicale Les dix commandements sur un thème biblique.

Qu'est-ce qui est intéressant dans la carrière du mari de Julie?

Pascal Obispo est né le 8 janvier 1965 à Bergerac, en France. Le père de Pascal était un membre célèbre de l'équipe de football des Gironden de Bordeaux. C'est pourquoi le garçon avait un rêve - devenir également un athlète, un basketteur de renommée mondiale, mais pas un joueur de football. Cependant, ses plans ont changé lorsque la famille a déménagé dans la ville de Rennes en 1978. Cette ville est célèbre pour ses concerts de musique et ses stars mondiales Niagara et Etienne Dao. C'est là, où Pascal s'est rendu compte que sa vie future serait associée à la musique. Mais il y avait aussi des moments et des situations effrayantes dans la vie de l'artiste. Sa popularité une fois "lui a fait une blague cruelle." Lors d'un concert à Ajaccio en 1997, un fou lui a tiré dessus avec un fusil de chasse. Heureusement, le chanteur et ses musiciens n'ont été que légèrement offensés et il ne s'est rien passé.

Parmi les interprètes de ses chansons figurent Johnny Holliday, Kalogero, Zazi, Patricia Kaas, Florent Pagny. C'est vrai qu'il a écrit pour de nombreux artistes à la fois et il était engagé dans de nombreux projets en même temps. Pascal Obispo s'est tourné vers un sujet important pour lui: la lutte contre le SIDA après avoir créé la comédie musicale Les Dix Commandements. Le succès sans précédent de la chanson Son sens de la vie a rapporté 45 millions de francs, dont la moitié a été reversée pour trouver un remède à cette maladie, et l'autre - pour aider les familles des patients. Le disque Noël Ensemble réunissait environ 110 interprètes, contre 48 en 2002.

Résumons

Actuellement Julie Hantson a environ 30 ans. Elle est née et élevée en France. La femme de Pascal Obispo affiche son beau corps sur son compte Instagram qui compte des milliers de followers. En outre, Julie est elle-même une mannequin à succès. Elle était représentée par Metropolitan Models Group. À l'heure actuelle, le modèle compte environ 39,000 abonnés sur la plate-forme. Elle a aussi un compte vérifié. Julie a déjà publié environ 800 posts.

Source: Legit.ng