Ilona Smet: biographie, âge, taille, famille, partenaire, carrière

Ilona Smet est une actrice et mannequin française, qui habite actuellement à Zurich, en Suisse. Elle a fait la couverture de La Parisienne pour le numéro de novembre 2015 et, de plus, la jeune mademoiselle est apparue dans les magazines tels que L'Officiel Paris. On la retrouve également dans la campagne Automne/Hiver d'IKKS en 2016. Ilona est la fille de la mannequin populaire Estelle Leferbueur et du tout aussi célèbre chanteur David Holliday, la petite-fille de Johnny Holliday, qui est, en effet, le célèbre chanteur de rock, compositeur et acteur de cinéma français. La tante de Ilona Smet est l'actrice française.

La mannequin Ilona Smet défile lors du défilé ETAM dans le cadre de la Fashion Week de Paris Printemps/Été 2019 le 25 septembre 2018 à Paris, France.

Source: Getty Images

Résumé de la biographie:

Lieu et date de naissance:

Quel âge a la mannequin? Ilona Smet a 26 ans.

Quand est-elle née? La mannequin est née 17 mai 1995.

Quel est le signe du zodiaque d'Ilona? Elle est Capricorne.

Où est née Ilona Smet? La mannequin est née en France.

Quelle est sa type d'activité? Elle est mannequin.

Quelle est la taille et combien pèsent Ilona Smet?

La taille d'Ilona Smet est de 168 cm selon l'information de LeFigaro.

Le poids de la mademoiselle est 55 kg.

Tailles de vêtements et de chaussures de mannequin:

Dimensions: 81-61-89

Chaussures: 9

Apparence:

Couleur des cheveux: châtain clair;

Couleur des yeux: bleu;

Nationalité: française;

L'origine: européenne.

Qui est Ilona Smet et que savons-nous d'elle?

En réalité, elle est née dans une famille vraiment talentueuse. Elle a grandi dans une atmosphère créative et, voilà pourquoi, la mannequin a de nombreux talents. Parmi tous les rêves de fille, le plus désiré était de visiter un jour Hollywood. En outre, Ilona est très courageuse, car une fois elle a traversé l'Atlantique afin de tenter sa chance aux Etats-Unis et percer au grand écran avec sa mamie. De plus, la fille est une personne incroyablement créative. Elle souligne qu'il y a des choses que l'œil ne peut pas voir. D'autre côté, en analysant le comportement du modèle, sa carrière réussie et son caractère, on peut affirmer que la fille est incroyablement ambitieuse! Ses interviews le montrent magnifiquement. Cependant, Ilona est toujours reconnaissante envers sa famille et est fière de son héritage artistique. De surcroît, les plans de la fille ont pour objectif de faire son propre film d'horreur. Quant à la carrière d'Ilona Smet, elle a suivi les traces de sa mère et en mars 2018, elle a été choisie comme égérie de la marque Mixa.

La généalogie et l'enfance de la mannequin

C'est vrai qu'il y a des filles avec de bons gènes, et, d'autre côté, il y a Ilona Smet. La fille est diplômée de Central Saint Martins et aujourd'hui elle est une actrice, qui se trouve au début de sa carrière professionnelle. Ilona a un style It-girl dans son ADN parce que Sylvie Vartan, sa grand-mère, était la fille Yé-Yé originale et l'icône du rock. La mère d'Ilona, la mannequin française Estelle Lefebure, a épousé un pilote de course automobile et le fils du rock star Vartan David Holliday. Dans la famille tellement inspirante, la fille grondait entre trois pays: France (Paris), les Etats-Unis (Los Angeles) et Monaco.

Les parents d'Ilona et leur divorce

En 2001, le mariage des parents d'Ilona, ​​Estelle Lefebure et David Holliday, s'est soldé par un divorce. Bien sûr, il était un temps quand les deux amoureux vivaient dans un esprit d'amour et d'harmonie. Le couple mythique des années 90 était un modèle de relation d'amour pur. Loin de l'idée de se détester, les anciens tourtereaux ont alors conservé une excellente relation avec la joie de leurs filles, Ilona et Emma Smet.

David et Estelle Hallyday lors du tournoi de tennis de Bercy le 4 novembre 1990 à Paris, France.

Qui sont les grands-parents d'Ilona Smet

Jean-Philippe Léo Smet

Son grand-père, Johnny Hallyday, qui était, de fait, la réponse française à Elvis Presley, a captivé le public pendant près de 60 ans avec ses interprétations gauloises du rock 'n' roll américain et sa vie mouvementée dans les coulisses. Selon le magazine TheNewYorkTimes, monsieur Hallyday a vendu plus de 100 millions de disques. De plus, le star français, Johnny, a joué dans plus de 30 films. Il a fait aussi la couverture du magazine à grand tirage Paris Match des dizaines de fois. C'est vrai que sa carrière a duré si longtemps que lorsqu'il a sorti un album en 2008 intitulé Ça Ne Finira Jamais. Beaucoup du monde était sûr que le titre sonnait comme une simple déclaration de fait.

Sylvie Vartan

La grande-mère d'Ilona Smet est une actrice et chanteuse française Sylvie Vartan. Elle est née le 15 août 1944 en Iskrets en Bulgarie. Quand Sylvie était petite, sa famille a déménagé à Paris en 1952. Après, Sylvie a épousé Johnny Holiday en 1965. C'est vrai qu'elle a été l'une des premières rock filles d'Hexagone. Ensemble, avec Johnny, ils ont personnifié le Couple d'Or de leur génération. Néanmoins, en 1980, leur mariage s'effondre et Sylvie a épousé Tony Scott, qui était, en effet, le producteur américain. Pour en savoir plus sur la vie de la chanteuse à l'heure actuelle, sur sa relation avec les enfants et petits-enfants, nous vous proposons de visiter sa page Facebook officielle, qu'elle dirige très activement:

Qu'est-ce qui se passe dans la vie personnelle d'une beauté française?

Depuis 2012, elle était en couple avec un jeune étudiant suisse, qui travaille dans l'hôtellerie lausannoise, il s'appelle Kamran Ahmed. Cette information est présentée sur Gala.fr. Profondément amoureux, ces deux-là, Ilona Smet et Kamran Ahmed, présentaient leur amour audacieux sur Instagram et Facebook. Pourtant, depuis 2021, Ilona et son compagnon ne sont plus ensemble. Se référant à la source CelebsCouples, Ilona Smet avait auparavant au moins une relation. De surcroît, la jeune fille n'était pas fiancée auparavant.

La carrière d'Ilona Smet

C'est vrai qu'en suivant les traces de sa mère, Ilona Smet a commencé sa carrière dans la sphére du modelling. Puis, en octobre 2014, mademoiselle a fait la une du magazine Elle. Après, elle a eu de la chance et elle était repérée par le Times Square Chronicles de New York, qui l'interviewe le mois suivant, et puis, elle pose pour le magazine américain Millenium, photographiée par Emmanuel Shussi.

Ilona Smet assiste au défilé Dior Croisière 2016 au Palais Bulle le 11 mai 2015 à Théoule sur Mer, France.

