Hervé Vilard biographie: âge, mère, partenaire, chansons, carrière

Hervé Vilar est un chanteur français. Il a devenu célèbre dans les années 1960. Malgré tous ses succès musicaux, il a sorti son premier single Capri c'est fini, qui après, en 1965, a reconnu un succès international. Grâce à ce single tout le monde entier a appris qui est Hervé Vilard. De plus, cette chanson s'est vendue à 3,3 millions d'exemplaires.

Le chanteur Hervé Vilard assiste à la cérémonie de clôture du 11e Festival du film francophone d'Angoulême le 26 août 2018 à Angoulême, en France.

Source: Getty Images

Quelle est la biographie courte de la vie de ce chanteur?

Ayant une longue carrière musicale nationale et aussi internationale en tant que chanteur, compositeur et interprète, Hervé Vilard était à son apogée depuis environ 40 ans. Selon Wikipédia pendant la cérémonie au Théâtre des Variétés à Paris il a été honoré de recevoir le Diplôme de l'Ordre National par Jean-Paul Belmondo, en reconnaissance de sa contribution à la culture française en 1992. Ce vraiment grand succès lui avait permis de lancer son premier album et, après, d'effectuer sa première tournée en France, en Europe et en Amérique du Sud. En définitive, il a décidé de s'installer à Buenos Aires, en Argentine. Néanmoins, il continuait poursuivre sa carrière en Amérique Latine jusqu'en 1978. Cette année est l'année de son retour en France avec le titre de la chanson Nous, qui était, en effet, composé par Toto Cutugno. Ce retour d'Hervé Vilard a été suivi par une tonne d'autres succès. Assurément, Hervé Vilard est le chouchou des Français.

Hervé Vilard se produit lors de "La Nuit De La Deprime 2017" aux Folies Bergères le 20 février 2017 à Paris, France.

Source: Getty Images

Des faits intéressants de sa biographie:

Quel est son vrai nom? René Villard.

Où il est né? Il est né à Paris le 24 juillet 1946 dans un taxi.

Est-ce que c'est vrai qu'il a été retiré de la garde de sa mère et a été placé dans diverses. familles et orphelinats dans différents endroits? Oui, c'est vrai, selon l'information présentée sur Melody.tv, c'est comment il a passé son enfance et a grandi.

Hervé Vilard, a-t-il connu son père? Non, en effet, il n'avait jamais même rencontré son père.

Quel rôle, Daniel Cordier, a-t-il joué dans la vie du chanteur? Quand René était encore adolescent, il est retourné à Paris et c'est là-bas, où il avait rencontré Daniel Cordier qui avait devenu son tuteur.

Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il a 74 ans.

Qu'est-ce qu'on sait à propos de sa jeunesse?

L'enfance s'est développée de telle manière qu'au début la mère d'Hervé Vilard a finalement perdu la garde de ses enfants et donc le jeune René a été envoyé dans un orphelinat à Paris. Il a ensuite été transféré dans la région du Berry en France. Tout au long de son enfance et de son adolescence, il passait d'une famille d'accueil à une autre. En fin de compte, le jeune homme a décidé de s'enfuir complètement de chez lui pendant cette période de sa vie. Ensuite, il a été envoyé dans la région du Cher en France. C'est là qu'a eu lieu une rencontre avec le Père Angran, qui était prêtre et qui a devenu son mentor. Angran enseignait au jeune homme la littérature et la musique. Plus tard, Vilar a acheté le monastère à La Selette, où il a rencontré ses mentors et a fait sa demeure de ce monastère.

Hervé Vilard chez lui à Celette

Source: Getty Images

Qu'est-ce qui est intéressant dans la vie personnelle d'une célébrité ?

Malheureusement, peu d'informations sont disponibles sur la vie personnelle de l'artiste, pourtant, selon Wikipédia, en 1967, Vilar est devenu le premier chanteur français, qui a annoncé publiquement à propos de son homosexualité à la radio. Les autres sites, comme LeJournalDesFemmes, indiquent que dans les années 80, l'artiste sortait avec chanteuse Kim Harlow.

En France, à Paris, en décembre 1979, Kim HARLOW, chanteuse, et Hervé VILARD, chanteur fêtent noël.

Source: Getty Images

Quel succès le chanteur a-t-il obtenu ?

Après avoir quitté La Celette, René a décidé de s'installer dans la capitale française. C'est à Paris, où il a rencontré Daniel Cordier, grâce auquel Vilar s'est exclu finalement du système étatique de garde d'enfants. Au début, le gars a travaillé dans différents endroits à Paris, notamment dans un magasin de musique, qui se trouvait sur les Champs Elysées. Néanmoins, René ne s'est pas arrêté là, il a continué à développer ses talents musicaux et a commencé à prendre des cours de chant. Pendant ce temps, il a été découvert par l'un des dirigeants de Mercury Records. En fait, ce fut une rencontre fatidique, car elle a conduit à une ascension fulgurante de sa carrière musicale.

Suite au succès de son premier single Capri c'est fini, co-écrit avec Marcel Hurten, le magazine d'information français France Dimanche a proposé au chanteur un contrat, selon lequel le magazine a promis au chanteur de retrouver sa mère. En retour, M. Vilar a accordé au magazine les droits exclusifs d'interviews et de couverture presse suite à des retrouvailles réussies. Après que Hervé ait accepté l'offre, France Dimanche a lancé une campagne publicitaire. C'est elle, qui a permis à chanteur de retrouver sa mère. Dans le même temps, les ventes de France Dimanche ont fortement augmenté. En ce qui concerne sa mère, elle est décédée en 1981.

Fort du succès de Capri c'est fini, Villard a sorti deux autres succès, Mourir ou vivre et Fais-la rire, qui ont fait de lui un artiste à succès. En 1966, il fait la première partie de Claude François, avec qui il entreprendra plus tard une tournée européenne et mondiale. Les circonstances se sont développées de telle manière qu'après un certain temps, des désaccords ont éclaté entre deux chanteurs connus, et leur coopération a vite cessé.

Le chanteur Hervé Vilard lors de la remise de la médaille d'argent du maire de Paris Jacques Chirac à Michel Drucker et Hervé Vilard à la mairie de Paris.

Source: Getty Images

Les réalisations du chanteur

Discographie

Une voix qui t’appelle (1964 ) Capri c’est fini (1965) Fais la rire J’ai envie Mourir ou vivre (1966) Pedro Jolie ou pas jolie J’ai trop de peine (1967) L’avion de nulle part (1968) C’est l’amour

Pour observer plus de succès musicaux du chanteur nous vous suggérons de visiter le site officiel de René: http://www.herve-vilard.fr/discographie

Publications

L'âme seule, auteur Hervé Vilard, éditeur Libra Diffusio, 2007 ISBN 2-84492-267-8, ISBN 978-2-84492-267-0, longueur 325 pages Le bal des papillons, auteur Hervé Vilard, éditeur LGF/Le Livre de Poche, 2009 ISBN 2-253-12590-3, ISBN 978-2-253-12590-7, longueur 310 pages

Hervé VILARD, qui vient d'écrire son autobiographie 'L'âme seule' aux éditions Fayard, reçoit Paris Match chez lui.

Source: Getty Images

Quelles sont les choses intéressantes qui se sont passées pendant les concerts d'Hervé ?

En 2004, l'officier Klaus Barbie assistait à l'un de ses concerts en Bolivie. Cela a contribué à son arrestation et à son expulsion en France pour y être jugé. Hervé a déclaré cette information au magazine Paris Match.

Source: Legit