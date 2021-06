by Chady Chadili

Régulièrement, et afin de maintenir sa présence dans les réseaux sociaux, Emma Cakecup publie du contenu vidéo qui intéresse une grande partie du public. La youtubeuse, qui a gagné un grand nombre d’abonnés en quelques années, continue à présenter un contenu diversifié pour les personnes qui la suivent à travers le site d'hébergement. Qui est Emma Cakecup et que s’est-il passé lors de l’affaire Emma Cakecup en 2019? La réponse et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Emma Cakecup est une vedette. Grâce à son métier de vidéaste web, elle devient connue en quelques années. Son compte principal sur Youtube a attiré presque 1,5 millions de gens, en plus des abonnés de deux autres chaînes sur le même site. Des chiffres qui sont plus importants sur Instagram où l’influenceuse a plus de 1,5 millions de followers. La vidéaste avait commencé à publier du contenu sur Youtube en 2013, moins de 10 ans après la création du site et le début de l’histoire de cette pratique nécessitant des compétences diverses afin de pouvoir en faire un métier.

Présentation de Emma Cakecup

Nom complet: Emma Caritz (alias Emma Cakecup)

Genre: femme

Date de naissance: 20 juin 1996

Âge: 25 ans

Signe astrologique: Gémaux

Lieu de naissance: France

Lieu de résidence: Paris, France

Nationalité: française

Taille: 1,76 m

Compagnon: Oltean Vlad

Profession: Youtubeuse, vidéaste, influenceuse

Années d’activité: depuis 2013

Emma Cakecup: des moments importants lors de ses débuts

La célèbre youtubeuse avait posté sa première vidéo sur le site d’hébergement le 1er juillet 2013, elle avait 17 ans. EmmaCakecup, qui naît Emma Caritz le 20 juin 1996, a pu gagner de la notoriété en France grâce à ses vidéos diversifiées, elle devient célèbre d’une manière différente du cas de la franco-italienne Luana Belmondo qui a fait carrière à la télévision. La vloggeuse traite des sujets d’actualité avec une touche d’humour, donne des conseils et des tutoriels diversifiés, notamment pour les adolescents, et consacre une bonne partie de ses vidéos aux thèmes lifestyle et beauté pour les jeunes filles.

La taille de Emma Cakecup est de 1,76 m. Était-ce parmi ce qui l’a permis de rejoindre Rose Carpet? Elle, qui a été repérée par le webzine spécialisé en mode et beauté et qui continue à faire d’autres collaborations, a pu rejoindre une équipe de plusieurs vidéastes web. Elle gagne davantage d’expérience, notamment en côtoyant des youtubeuses derrière des chaînes comme EnjoyPhoenix ou Clara Channel. Tout cela a permis à Emma Cakecup de créer ses deux autres chaînes thématiques.

Emma InTheKitchen et Emma LitDesLivres sont les deux autres chaînes de notre vidéaste web. Le nom de famille de Emma Cakecup est Cartiz, elle est plus connue par son prénom, Emma, qui est suivi par le titre thématique de ses chaînes Youtube. Vloggeuse passionnée par les thèmes qu’elle choisit, elle essaie de créer un contenu unique pour ses followers et qui est au fil des attentes de ceux-ci. Le nombre de ses followers, que ce soit sur Youtube ou sur Instagram, ne cesse pas d’augmenter.

L’affaire Emma Cakecup: tout ce qu’il faut savoir

En plus des revenus générés par le degré de visibilité de ses vidéos, Emma Cakecup fait également la promotion de quelques sites en donnant des conseils à ses followers. Il est vrai que l’affaire Zahia Dehar est un autre type de polémique, mais ces événements peuvent quelquefois avoir des bénéfices pour les personnes impliquées. En 2019, la vidéaste web est accusée d'avoir arnaqué les personnes qui ont acheté des produits disponibles sur des sites e-commerce.Il s’agie de quelques sites qui ne livrent pas leurs commandes, et dont celle-ci parlait dans quelques-unes de ses vidéos.

La vloggeuse explique qu’il s’agissait d’une erreur, elle a présenté ses excuses pour ce malentendu. En plus de cela, elle a expliqué qu’elle n’avait même pas reçu la rémunération de la part des sites dont elle faisait la promotion. Une collaboration qui a fait plus de mal que de bien pour la vidéaste web qui créa, par la suite, un compte Instagram pour son chien. La vloggeuse va devenir un peu plus connue depuis cet incident, mais la relation avec une bonne partie des personnes qui la suivent a dû changer.

Emma Cakecup publie une vidéo par la suite, intitulée La Vérité, et où elle explique qu’elle a été profondément touchée par cet incident. En plus de cela, elle accuse pour diffamation deux autres youtubers qui ont relayés l’information de sa collaboration avec les sites en question, une poursuite qu’elle va abandonner par la suite. Le compagnon de Emma Cakecup, Oltean Vlad, est impliqué dans ces partenariats à l’origine de tout ce qui s’est passé par la suite.

Emma Cakecup: quelques informations sur sa vie privée

Alors que cela commençait à faire partie du passé, l’histoire de Laly et Emma Cakecup reprend quand cette dernière parle de menaces. Elle dévoile, auprès de Jeremstar, un autre youtuber qui collabore avec Emma Cakecup, qu’elle avait reçu des menaces de la part de Laly auparavant. Cet incident, différent des causes qui avaient poussé la chanteuse Shy’m à changer de partenaire, a poussé la jeune vidéaste web à arrêter toute relation avec Laly.

Il parait que Emma Cakecup et Vlad Oltean savent bien comment attirer l’attention du public, ce dernier fait polémique encore une fois en postant une blague sur sa petite-amie, ce qui ne passe pas inaperçu pour un grand nombre de ses followers d’Instagram. Emma et Vlad sont aussi habitués aux critiques des internautes, notamment après plusieurs erreurs de la part du couple d’influenceurs.

Emma Cakecup et Vlad, son compagnon, comptent plusieurs followers sur les différents réseaux sociaux dans lesquels ils sont présents. Parmi leurs followers se trouvent certainement des admirateurs, mais une autre partie ne les suit que pour donner des critiques. Entre ces deux champs, les deux youtubers semblent bien faire l’équilibre. La gestion de communauté est l’une des compétences requises pour pouvoir être un vloggeur aujourd’hui, et Emma Cakecup semble pouvoir être au rendez-vous.

