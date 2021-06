Pour exceller dans un travail d’antiquaire, Alexandra Morel est passée par plusieurs étapes afin de maîtriser chacune des pièces qu’elle manipule en matières de valeur et d'attributs historiques. Son arrivée dans Affaire Conclue en 2017 n’était pas un fruit du hasard, Alexandra Morel comprend que son métier nécessite plusieurs compétences qu’elle a su acquérir et approfondir avec son expérience. Qui est vraiment l’antiquaire d’Affaire Conclue? Comment était-elle devenue célèbre? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait.

Avec l’obligation de garantir l’authenticité des pièces vendues, l’antiquaire Alexandra Morel doit avoir une connaissance sur le marché qu’il faut ajouter à la connaissance de l’histoire de l’art. Dans son métier, il est principalement question d’acquérir et revendre des antiquités. Un métier qui tire ses origines du début des temps modernes, et qui avait commencé après à inclure la restauration de ces antiquités avant de pouvoir les revendre. Il s’agit d’optimiser la valeur des objets d’art avant de les proposer à la vente, ce qui est l’une des techniques employées dans la boutique d’Alexandra Morel.

Présentation de Alexandra Morel

Nom complet: Alexandra Morel

Alexandra Morel Genre: f emme

emme Date de naissance: 23 septembre 1977

23 septembre 1977 Âge: 44 ans

44 ans Lieu de naissance: Tillières-sur-Avre, en Normandie.

Tillières-sur-Avre, en Normandie. Lieu de résidence: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis en Île-de-France

Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis en Île-de-France Nationalité: française

française Taille: inconnue

inconnue Compagnon: Guillaume Gaulis

Guillaume Gaulis Profession: chroniqueuse, antiquaire, acheteuse d’Affaire Conclue

chroniqueuse, antiquaire, acheteuse d’Affaire Conclue Émissions: Affaire Conclue (France 2)

Affaire Conclue (France 2) Années d’activité: depuis 2017

Alexandra Morel: ses premiers pas d’antiquaire

Ce n’est pas par hasard qu’Alexandra Morel est devenue antiquaire. Les parents de notre personnage et plusieurs personnes de sa famille étaient connus dans les cercles du métier, ils pratiquaient la restauration et la revente des antiquités depuis bien longtemps. Notre personnage est une fille du milieu, elle sait ce qu’elle a à faire, et elle excelle, jusqu’à présent, notamment dans son rôle d’acheteuse pour Affaire Conclue, où elle s’occupe des objets à acheter en compagnie de Caroline Margeridon.

Alexandra d’Affaire Conclue pratique son métier par passion, une passion qu’elle a su hériter de sa famille. Elle qui, selon ses propos, avait pu grandir au milieu des vases et d'objets antiques, a su comment maîtriser ces objets, comment connaître leur valeur et comment se comporter avec les personnes qui sont intéressées par la vente ou l’achat de l’un de ces objets. Elle trouve marrant le fait de pouvoir grandir au milieu de ces objets parfois plus grands de taille qu’elle ne l’était, mais surtout beaucoup plus vieux.

Le staff d’Affaire Conclue a proposé une place pour Alexandra en 2017, mais avant cela, notre personnage, avec ses frères et sœurs, s’est intéressé aux objets antiques. Chacun a pu choisir une spécialité afin d’être complémentaire les uns les autres, mais aussi pour ne pas basculer dans de la compétition les uns avec les autres. Nous avons vu dans Affaire Conclue, où celle-ci peut parfois rater ses blagues, qu’Alexandra Morel est la spécialiste des horloges antiques, les bijoux et l’horlogerie font sa spécialité qui la distingue du travail de ses frères et sœurs.

Alexandra Morel: les techniques qui font son originalité

Le sens de l’émission Affaire Conclue est que chacun d’entre nous posséderait quelque chose de précieux. On a tous quelque chose à vendre, tel est le slogan de l’émission, et Alexandra Morel en a appris qu’il y a toujours une histoire derrière cela. Elle explique à SO Soir que si chaque personne d’entre nous à sa propre histoire, ces objets de valeurs que nous possédons ont tous une histoire liée à celle que chacun d’entre nous est en train de vivre. Cela s’ajoute au fait que chaque objet déterminé a son histoire propre à lui et à ses origines.

Dans la boutique d'Alexandra Morel, celle-ci propose la revente des objets dont elle a pu restaurer la valeur. Elle explique qu’il s'agit d’une démarche écologique, puisqu’elle est en train de “recycler” les objets de valeur. Bien qu’en réalité, son métier consiste plus simplement à optimiser la valeur des objets afin de leur offrir une nouvelle vie avec la possibilité d’être rachetés. Alexandra Morel explique que cette technique va en parallèle avec la tendance, puisque plusieurs personnes se penchent vers les objets antiques comme les vieux meubles.

Une autre technique importante que notre personnage emploie, et qu’elle donne comme conseil à tous les brocanteurs, est de ne pas avoir peur de chiner les objets. Alexandra Morel explique que plusieurs nouveaux mondes, avec de nouvelles perspectives, peuvent provenir des mariages et des mixtures. Elle remarque les préférences des personnes qui achètent, et l’offre que les ressources en termes d’antiquités peuvent proposer dans le marché. C’est pour cela qu’elle a pensé à un moyen de créer quelque chose de nouveau, notamment en chinant des vieux objets.

Alexandra Morel: quelques détails sur sa vie privée

Installée à Rouen où sa boutique est située, Alexandra Morel et son compagnon, Guillaume Gaulis, dirigent ensemble la galerie qui se trouve au marché aux puces. Ils proposent notamment des montres et des horloges d’exception. Les horloges constituent le domaine de notre figure, mais aussi de son compagnon, et il s’agit de ce qui a toujours fait la spécialité d’Alexandra Morel et son potentiel mari.

Si plusieurs téléspectateurs se posent des questions sur le compagnon de Sophie Davant, plusieurs se demandent aussi quel âge a Alexandra Morel. À 44 ans, elle, qui adore la Belgique et qui n’est présentement pas mariée, se consacre à sa boutique et à son rôle d’acheteuse dans Affaire Conclue. En 2018, le couple a été victime d’un cambriolage. Un butin estimé entre 250 000 et 350 000 euros a été perdu, quelques montres très précieuses ont notamment été volées, et Alexandra Morel est sous le choc depuis cet incident.

La spécialiste de l'horlogerie et des bijoux vintage a toute l’expérience qui lui permettra d’avancer encore en avant. Elle, qui joue un rôle important dans Affaire Conclue et qui dirige une galerie d’antiquités au marché aux puces de Rouen, a toutes les compétences requises pour continuer son chemin et sa carrière. Alexandra Morel a su suivre le chemin de ses parents et du reste de sa famille qui ont majoritairement été des antiquaires.

