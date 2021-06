Karen Cheryl est une chanteuse qui a connu du succès durant les années 1970 et 1980, elle a également été présentatrice à la radio et à la télévision où elle a animé quelques émissions. La chanteuse est rapidement devenue une figure importante de la télévision en France, elle a facilement pu allier son succès sur scène avec son potentiel devant les caméras de France 2 et France 3. Qui est réellement Karen Cheryl? Comment a-t-elle pu arriver à la télévision après le succès sur scène? Toutes les réponses sont dans la suite de notre portrait.

Karen Cheryl assiste à Roland Garros, le 03 juin 2019 à Paris. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Le grand public l’a connu à travers ses tubes comme Sing to me Mama, Show me you’re Man Enough, mais également à travers sa présence dans des émissions comme Hugo Délires, un show adapté d'une version danoise et qui a été diffusé jusqu’en juin 1994. La chanteuse, qui naît Isabelle Morizet en 1955, avait choisi de regagner son appellation originale avec le début des années 2000. Si le monde l’a connu comme Karen Cheryl, ses admirateurs sont tous au fait de son vrai nom.

Présentation de Karen Cheryl

Nom complet: Isabelle Morizet (alias Karen Cheryl)

Isabelle Morizet (alias Karen Cheryl) Date de naissance: 19 juillet 1955

19 juillet 1955 Âge: 65 ans

65 ans Lieu de naissance: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Île-de-France

Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Île-de-France Nationalité: française

française Taille: 1,63 m

1,63 m Époux: Eric Tubiana, Jean-Claude Götting, Jérôme Bellay (depuis 2002)

Eric Tubiana, Jean-Claude Götting, Jérôme Bellay (depuis 2002) Enfants: Oscar Götting-Morizet

Oscar Götting-Morizet Profession: chanteuse, comédienne, animatrice de radio et de télévision

chanteuse, comédienne, animatrice de radio et de télévision Style musical: pop, variété, disco des années 1980

pop, variété, disco des années 1980 Œuvres remarquables : Garde-moi avec Toi, Ma vie n'Appartient qu'à Toi

: Garde-moi avec Toi, Ma vie n'Appartient qu'à Toi Années d’activité : de 1975 à présent

: de 1975 à présent Labels: WEA, Polydor, Flarenasch/Carrère

Karen Cheryl lors d'un show télévisé à Paris en 198. Photo: Eric Bouvet

Source: Getty Images

Karen Cheryl: les débuts de sa carrière de chanteuse

En 1974, Karen Cheryl et à l’âge d’une jeune fille, a été repérée par le secrétaire du chanteur et producteur Claude Carrère, notamment après des auditions qu’elle avait passées. Ses débuts étaient différents du cas de plusieurs autres chanteuses comme Samantha Fox. Karen Cheryl était jeune, elle avait encore 19 ans, mais cela ne l’a pas empêché d’avoir le courage nécessaire pour penser à une carrière dans l’industrie musicale. Cela s’est passé peu de temps après qu’elle ait obtenu son baccalauréat avec mention, la jeune femme était pleine d’enthousiasme et de convictions.

L’expérience cachée derrière l’âge de Karen Cheryl, qui a 65 ans aujourd’hui, est pleine d’épisodes glorieux comme, notamment, le fait qu’elle s’est rapprochée de Johnny Hallyday et de Michael Jackson. Mais avant cela, tout avait commencé avec une maquette où Karen Cheryl chante sur un rythme jazz. La chanteuse qui avait commencé dans la musique en prenant des cours de batterie, avait enregistré une maquette qui a été la base de son audition chez Claude Carrère. Cela s’est passé sous la supervision de l’un de ses oncles qui était lui-même batteur de jazz, et c’est ce qui lui a permis d’être contacté par Claude Carrère, le producteur de Sheila.

La chanteuse Karen Cheryl à un diner en 1989, à Paris. Photo: Philippe Le Tellier

Source: Getty Images

Durant ses premiers pas, Karen Cheryl est influencée par la vague yéyé des années 1960. Elle avait grandi en écoutant les rythmes adaptés des plus grands succès de la chanson dans le monde, notamment des chansons anglo-saxonnes. Toute une génération était amoureuse de ce style musical d’après la Seconde Guerre mondiale, cela était la raison derrière laquelle notre chanteuse avait choisi un style néo-yéyé. Elle ajoute un pas en avant après cela, notamment en commençant à chanter en anglais pour cibler un public plus large.

Karen Cheryl: des moments clés de son parcours

La chanteuse a été impliquée dans un concours de musique avec Johnny Hallyday, cela s’est passé dans le conservatoire Kenny-Clark. Dans ce concours, Karen Cheryl avait remporté le premier prix, selon ses propres déclarations, mais elle n’avait pas battu le grand-père d’Emma Smet, les deux remportent le premier prix du concours dont la chanteuse avait fait partie en ex aequo. L’âge de Karen Cheryl lui permettait de faire partie de concours musicaux, elle avait moins de 20 ans, ce qui n’était pas le cas de Johnny Hallyday qui est un peu plus âgé.

Karen Cheryl assiste à l'émission de France 3, "Les Grands du Rire", à Paris. Photo: Eric Fougère

Source: Getty Images

Un autre épisode important s’est déroulé au Canada quand Karen Cheryl chante en duo avec Michael Jackson. Sur l’émission Bel et Bien de France 2, la chanteuse a expliqué comment elle avait chanté sur la même scène et en duo avec le roi de la Pop. Jackson avait pu repérer la chanteuse lors de quelques répétitions, ils chantent ensemble et font un show qui a laissé l’interprète de They Don’t Care About Us aller la féliciter après sa belle performance.

Mis à part la musique, la chanteuse a également eu du succès dans les petits écrans, en jouant quelques rôles dans des sitcoms, mais aussi en tant que présentatrice d’émissions. Jusqu’en 2011, elle participait régulièrement à Année Bonheur de France 2. L’histoire entre Karen Cheryl et Patrick Sébastien n’a pas fini aussi bien, après un malentendu durant le tournage d’un épisode, la chanteuse a décidé de quitter l’émission. Elle explique que la cause était le manque de respect envers les femmes de la part du présentateur d'Année Bonheur.

Karen Cheryl avec son mari, Jérôme Bellay, dans le tournage de l'émission "Les Grands du Rire". Photo: Eric Fougère

Source: Getty Images

Karen Cheryl: retour sur sa vie de couple

Durant ces années, Karen Cheryl qui est âgée de 65 ans, et d’après ce que nous savons sur elle, était en relation au moins 3 fois. Elle était en couple, durant les années 1980, avec Eric Tubiana qui est avocat, puis elle rencontre le dessinateur Jean-Claude Götting avec qui elle aura un enfant en 1995. La maison de Karen Cheryl à Saint-Germain-en-Laye a été substituée quand la chanteuse a grandi, elle avait quitté le foyer de ses parents quand elle était encore jeune. Elle va, ensuite, rencontrer le père de son enfant, Jérôme Bellay, dans les coulisses de Europe 1.

Karen Cheryl est aujourd’hui la femme de Jérôme Bellay, l’homme qu’elle avait épousé en 2002 alors qu’il était directeur de la station de radio Europe 1. L’âge qu’avait Karen Cheryl n’était pas parmi ce qui pourrait potentiellement la priver de vouloir être belle, elle avait confirmé qu’elle s’est arrangée les dents et qu’elle a aussi refait son nez. Karen Cheryl reste neutre par rapport à la chirurgie esthétique, ses commentaires restent dans la confirmation des rumeurs après que ses admirateurs ont constaté du changement.

Karen Cheryl pose pour une photo à Paris, le 21 avril 2008. Photo: Frédéric SOULOY

Source: Getty Images

Il est vrai que le physique est important pour bien paraître devant les caméras de la télévision, mais notre figure a d’autres moyens pour séduire les personnes qui la suivent. En tant que chanteuse, comme en tant qu’animatrice d’émission radio et TV, Karen Cheryl est arrivée au cœur des téléspectateurs grâce à son physique et à son caractère. Elle, qui arrive à faire l’écart entre sa vie privée et son parcours professionnel, compte plusieurs admirateurs qui suivent ses nouvelles de très près, depuis plusieurs années.

