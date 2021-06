Biographie de Rita Ora: âge, partenaire, origines, carrière musicale, chansons

S'il existait le rêve britannique, Rita Ora en serait l'illustration parfaite. Partie de son Kossovo natal, elle s'est hissée au sommet de l'univers musical de l'Angleterre. Elle est sans aucun doute l'une des chanteuses les plus prometteuses de sa génération à Londres. Mais qui est Rita Ora dont on parle tant? Quelle est l'origine de Rita Ora? Quel est l'âge de Rita Ora? Qu'est-ce qui constitue sa discographie? Nous vous livrons des détails de sa vie d'artiste et de sa vie privée dans cet article.

Rita Ora se produit lors de Walk Your Wonderful présenté par SHEIN Together le 19 septembre 2020. Photo: @Shein

Source: Getty Images

Rita Sahatçiu Ora est née le 26 novembre 1990 à Pristina, la capitale du Kossovo. De Pristina à Londres, elle s'est frayé son chemin vers la cime de la chanson britannique. En 2009, elle a intégré Roc Nation, le label de Jay-Z. Elle avait 19 ans.

Présentation sommaire de Rita Ora

Nom complet : Rita Sahatçiu Ora

: Rita Sahatçiu Ora Date de naissance : le 26 novembre 1990

: le 26 novembre 1990 Âge : 30 ans

: 30 ans Lieu de naissance : Pristina, Kossovo

: Pristina, Kossovo Nationalité : Britannique

: Britannique Parents : Besnik Sahatçiu et Vera Sahatçiu

: Besnik Sahatçiu et Vera Sahatçiu Frère et soeur : Elena Sahatçiu et Don Sahatçiu

: Elena Sahatçiu et Don Sahatçiu Professions: Chanteuse, actrice, mannequin, auteure-compositrice

Enfance de Rita Ora

De parents albanais, Rita Ora s'est installée avec sa famille au Royaume-Uni avec sa famille quand elle avait un an. Ses parents, sa soeur Elena et son frère Donotn ont vécu à Portobello, dans l'Ouest de Londres. La petite Rita a été élevée dans la culture musulmane de son père alors que sa mère était de tradition religieuse catholique.

Elle a en revanche étudié dans un collège catholique en Angleterre. C'est à six ans qu'elle a commencé à chanter. Huit années plus tard, en 2004, elle a fait ses tout premiers pas au cinéma. On la voit dans le film Spivs alors qu'elle n'a que 14 ans.

En 2009, Rita Ora a représenté le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson. Après quelques épisodes de l'émission diffusée sur BBC One, elle a jeté l'éponge, ne se sentant pas assez prête.

Les débuts en collaborations

La première collaboration de Rita Ora est intervenue en 2007. C'est avec Craig David qu'elle a conforté sa notoriété croissante en intervenant sur le titre Awkward. En 2008, elle a remis ça en partageant le titre Where's Your Love, avec Tinchy Stryder. C'est d'ailleurs sur le clip de cette chanson qu'elle apparait pour la première fois dans une bande vidéo.

Après cette expérience, Rita a commencé à chanter dans les bars de Londres et de sa périphérie. Très vite, elle a été remarquée par un A&R de Roc Nation. Il lui a ouvert les portes du studio de Jay-Z à New York et en 2009 elle a fait un caméo dans le clip Young Forever de Jay-Z. Après avoir impressionné avec un autre caméo dans Over de Drake, elle a obtenu un contrat avec Roc Nation.

A tout juste 21 ans, Rita Ora est devenue la nouvelle égérie de Roc Nation et la protégée de son boss, avec la sortie en 2012 de son album Ora.

Le 24 février 2012, c'est à l'occasion d'un passage à la radio new-yorkaise Z100 aux côtés de son mentor d'alors que le premier single, How We Do, de Rota Ora a été dévoilé au public. La chanson fait la reprise du refrain de la chanson Party and Bullshit de The Notorious B.I.G.

Le premier album studio de la Britannique a pris deux années d'enregistrement. Y ont été conviés Will.i.am, Ester Dean, Drake, The-Dream, Kanye West et Stargate. Album pop, O.R.A. a un parfum de jazz. La chanteuse y intègre les chansons Roc the Life, Love at War, Facemelt et Shine Ya Light. Ce dernier a été tourné au Kossovo.

Un deuxième single, R.I.P., est sorti en début mai en collaboration avec Tinie Tempah. Le single est classé à la première place des ventes pendant ses deux premières semaines d'exploitation.

La chanteuse Rita Ora se produit sur scène lors du Jingle Ball 2014 de 103,5 KISS FM à l'Allstate Arena le 18 décembre 2014 à Chicago, Illinois. Photo: @Gabriel Grams

Source: Getty Images

Ses déboires avec Roc Nation

L'histoire d'amour qu'a vécu la jeune chanteuse avec son premier label, Roc Nation, n'a été que de courte durée.

A la fin de l'année 2015, les accusations et contre-accusations de chacun des partis constituant la collaboration Rita-Roc Nation ont alimenté la presse people. En effet, le 17 décembre 2015, la chanteuse a accusé son Label de se rentre coupable de discrimination. Ce à quoi la maison de Jay-Z a répondu en lui réclamant 2,3 millions de dollars, selon le journal en ligne de la chaine de musique Trace Tv.

Alors que Rita Ora n'avait sorti qu'un album et que son contrat en prévoyait cinq, elle a affirmé que son producteur était désormais plus préoccupé par son site de streaming Tidal et par ses activités avec des sportifs de haut niveau.

Elle se sentait ainsi délaissée, interdite par ailleurs de collaboration avec tout autre label. Pourtant, la Britannique ne demandait qu'à chanter. Elle a affirmé qu'elle avait enregistré de nombreuses chansons en prévision à la sortie d'un deuxième album.

Parmi ses revendications, l'auteure de I Will Never Let You Down a inscrit la rupture de son contrat et le payement des dommages et intérêts. Une disposition de la loi californienne prévoyait en effet cette possibilité de résilier son contrat.

A son tour, Jay-Z et son label on réclamé plusieurs millions de dollars à la pulpeuse, en compensation des frais engagés pour la promotion de ce deuxième album querellé. Au final, un arrangement à l'amiable a été fait entre les deux partis. Le contrat qui les liait et qui devait courir jusqu'en 2019 a donc été rompu.

Je viens de signer un nouveau contrat. J’ai hâte! Je suis surexcitée, donc cette année, je vais sortir de nouveaux morceaux, c’est sûr! J’enregistre à Londres, donc je suis restée qui j’étais, si vous voyez ce que je veux dire.

En marge de ses activités de chanteuse, la jeune Albanaise a fait un passage au cinéma. En février 2015, 50 nuances de Grey est sorti en salle et on y a découvert une Rita Grey plus sexy que d'habitude. Cela n'a surpris que très peu de cinéphiles. Elle avait en effet annoncé qu'elle ne serait pas nue, mais que son rôle dans cette adaptation de la trilogie de E.L. James avait un potentiel érotique.

L'actrice Rita Ora fait un geste sur le tapis rouge pour la 87e cérémonie des Oscars, le 22 février 2015 à Hollywood, en Californie. Photo: @Mladen Antonov.

Source: Getty Images

Rita après Roc Nation

Après Roc Nation, Rita a signé chez Warner Music. Dès lors, elle a commencé à travailler sur la sortie de son deuxième album tant attendu par ses fans.

Le premier single de cet opus est intitulé Your Song et a été écrit par Ed Sheeran. Il est sorti en mai 2017. En août de la même année, Avicii a sorti Lonely Together en collaboration avec Rita Ora. Le second single de l'Albanaise, Anywhere, est sorti le 20 octobre 2017. Le 11 mai 2018, elle a sorti le titre Girls, en collaboration avec Charli XCX, Cardi B et Bebe Rexha.

Ce titre a été le prétexte pour annoncer à son public son orientation sexuelle. Elle a en effet déclaré que ce titre a été écrit pour présenter sa bissexualité.

Girls’ a été écrit pour présenter ma vérité et est une honnête description de ma vie amoureuse. J’ai eu des relations avec autant de femmes que d’hommes au cours de ma vie.

Ce n'est finalement qu'en septembre 2018, qu'a été annoncée la sortie du second album de Rita, album intitulé Phoenix. La même année, elle a interprété la bande annonce du film Cinquante nuances plus claires avec Liam Payne.

En 2019, Rita Ora s'est lancée dans la mode en devenant ambassadrice de la maison Escada. Elle a parallèlement lancé une collection de chaussures de luxe en s'associant avec le créateur Giuseppe Zanotti.

En avril 2019, la Britannique est apparue sur une collaboration qui a porté le single Carry On de Kygo, pour la bande originale du film Pokémon: Détective Pikachu.

Le 12 février dernier, Rita Ora a présenté Bang, un court métrage qui comporte les chansons Big, Bang Bang, Mood et The One. Pour cette production, elle a travaillé avec le DJ Imanbek.

Vie privée: Rita Ora en couple avec un homme ou une femme?

Le Daily Mail a récemment publié sur son site internet des photos qui montrent sans équivoque la chanteuse anglaise en train d'embrasser son compagnon Taika Waitit. Ce qui a davantage fait parler c'est que Rita a aussi embrassé, à la même occasion, l'actrice Theresa Thomson.

De nombreuses langues se sont alors déliées pour prêter à la native du Kossovo une relation avec les deux. La complicité qu'a semblé monter le trio au balcon du réalisateur a renforcé cette impression.

En tout état de cause, Rita Ora semble bien s'entendre avec les réalisateurs. Elle s'est mise en couple avec Taika Waitit, réalisateur néo-zélandais, après sa rupture d'avec le réalisateur français Romain Gavras.

Longtemps avant les deux réalisateurs, Rita Ora a eu une aventure avec Robert Kardashian Jr, le frère de Kim Kardashian. Ils se sont séparés en 2012 alors qu'il venaient de se mettre en relation. Cette pilule n'est pas passée pour Rob qui a sombré dans la dépression.

