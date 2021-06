Sublime est la voix de l’ange que nous avons découvert il y a 10 ans dans Britain’s Got Talent. Avec ses belles reprises, notamment de I Dreamed a Dream, qui avait fait l’une des bandes sonores de la comédie musicale Les Misérables, et de Wild Horses des Rolling Stones, Susan Boyle est allée au cœur de ses auditeurs et à l’âme de son public. Comment avait-elle vécu sa jeunesse avant la célébrité? Que fait-elle aujourd’hui? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait de cette chanteuse.

Susan Boyle apparaît dans l'émission "Today" de NBC News. Photo: Peter Kramer

Source: Getty Images

À 60 ans, Susan Boyle continue aujourd’hui à émouvoir un large public. C’est grâce à Britain’s Got Talent que la chanteuse avait pu atteindre et affecter plusieurs spectateurs, et c’est grâce à la même émission qu’elle est revenue sur scène après un petit bout de temps d’arrêt. L’interprète de Perfect Day est également apparue dans des films, d’abord The Christmas Candle de John Stephenson, où elle a joué le rôle d’Eleanor Hopewell en 2019, puis dans un autre film en 2016, Zoolander 2, de Ben Stiller et où elle joue son propre personnage.

Présentation de Susan Boyle

Nom complet: Susan Magdalane Boyle

Susan Magdalane Boyle Date de naissance: 1er avril 1961

1er avril 1961 Âge: 60 ans

60 ans Lieu de naissance: Dechmont, West Lothian, en Écosse

Dechmont, West Lothian, en Écosse Pays de résidence: Écosse, au Royaume-Uni

Écosse, au Royaume-Uni Nationalité: britannique, écossaise

britannique, écossaise Taille: 1,63 m

1,63 m Parents: Bridget Boyle et Patrick Boyle

Bridget Boyle et Patrick Boyle Frères et soeurs: Mary Brady Boyle, Brigid McCaw, Gerry Boyle et John Boyle

Mary Brady Boyle, Brigid McCaw, Gerry Boyle et John Boyle Profession: chanteuse, interprète

chanteuse, interprète Style musical: pop, opéra, pop opératique

pop, opéra, pop opératique Œuvres remarquables: I Dreamed a Dream, Wild Horses (reprises)

I Dreamed a Dream, Wild Horses (reprises) Années d’activité: Depuis 2009

Depuis 2009 Labels: Sony Music, Syco, Columbia

Sony Music, Syco, Columbia Fortune actuelle: 40 millions de dollars

Susan Boyle dans America's Got Talent: The Champions. Photo: Paul Drinkwater

Source: Getty Images

Susan Boyle: les débuts de sa carrière de chanteuse

Née Susan Magdalane Boyle, le 1er avril 1962 à Dechmont, la chanteuse a pris des cours de chant avec le coach vocal Fred O'Neil. Ses premiers pas sur scène sont différents du cas de plusieurs autres chanteuses, comme le cas du début de Samantha Fox dans la 3ème page. Ses débuts étaient quand elle avait participé à l'Edinburgh Fringe qui est un festival où des dizaines de milliers de performances sont organisées chaque année. Elle avait aussi bien participé aux pèlerinages de son église paroissiale au sanctuaire de Knock, en Irlande, où elle a de la famille et où elle avait chanté à la basilique mariale.

La jeune Susan Boyle qui a grandi à Blackburn, à l’ouest d’Edinburgh, avec ses parents originaires de Motherwell, en Lanarkshire, était initiée au chant à un jeune âge puisque son père était chanteur au Bishop's Blaize. Elle fait une audition, en 1995, pour l’émission My Kind of People qui était présentée par Michael Barrymore. Et c’est après cela qu’elle a commencé à enregistrer des reprises de chansons célèbres comme Cry Me a River et Killing Me Softly.

Susan Boyle participant à la 14ème saison de America's Got Talent. Photo: Trae Patton

Source: Getty Images

Pour une démo professionnel, elle avait utilisé toutes ses économies. Pour elle, arriver à ce qu’elle est aujourd’hui n’a pas été aussi facile. Elle a envoyé ses enregistrements aux maisons de disques, à la télévision locale et nationale, et également aux concours de talents à la radio comme ceux dans lesquelles participait Michèle Torr lors de ses débuts. Mais il fallait attendre, cependant, l’arrivée d’internet et le passage de la chanteuse au Britain's Got Talent pour qu’elle puisse embrasser le succès.

Susan Boyle: les moments clés de sa carrière

Peu avant que sa mère ne l’encourage à postuler pour Britain's Got Talent, dans le but de pouvoir prendre le risque de chanter devant un public plus large que celui de l’église, la chanteuse avait soumis une piste pour un CD de charité dans le but de commémorer le millénaire. Le disque comprend plusieurs chansons, comme la fameuse Cry Me a River dont la version de Susan Boyle a été décrite par les médias comme une version déchirante.

La différence avec d’autres chanteuses, comme Sheila qui a produit un grand nombre de chansons en une courte durée, réside dans la confiance en soi. La chanteuse britannique avait refusé de participer à l’émission The X Factor, puisqu’elle trouve que les participants sont choisis pour leurs apparences physiques, et avait failli se retirer de l’audience de Britain’s Got Talent parce qu’elle pensait être plus âgée qu’il ne le faut. Pourtant, elle participe et arrive à émouvoir les spectateurs et les jurés. Dans ce show, elle explique qu’elle veut être une chanteuse célèbre comme Elaine Paige, une chanteuse avec qui elle va performer en duo, et qui décrit notre artiste comme étant “un modèle” pour toutes les personnes “qui ont un rêve”.

Susan Boyle se produit dans l'émission "Today" de NBC News. Photo: Peter Kramer

Source: Getty Images

Un autre duo à considérer figure dans le 8ème album de Susan Boyle, cette fois avec Michael Ball. L’album intitulé Ten est sorti le 31 mai 2019, après A Wonderful World et le fameux Hope qui est sorti en 2014 via Syco Music et Columbia Records. Avant cela, les albums Gift et I Dreamed a Dream sont les premiers albums qui ont permis à la chanteuse d’atteindre un plus large public d’une manière directe.

Susan Boyle: sa valeur nette aujourd’hui

Durant sa première année après le show au Britain’s Got Talent, Susan Boyle a récolté plus de 5 millions de livres sterling. Quelques années après cela, et après avoir sorti 8 albums studio dont le premier a été vendu à presque 2 millions d’exemplaires en grande bretagne seulement, la chanteuse a pu gagner plus que ce qu’elle n’espérait durant ses premier pas de chanteuse. Cependant, cela ne l’empêche pas de continuer à supporter son église, l'institution avec laquelle elle avait commencé le chant.

Susan Boyle dans la première saison de America's Got Talent: The Champions Photo: Trae Patton

Source: Getty Images

Après les 8 albums à quoi elle a ajouté 13 singles en solo, Susan Boyle a pu générer du revenu, ce qui s’estime, selon le journal électronique régional Edinburgh Live, à plus de 40 millions de dollars. La chanteuse reste cependant la même que celle qu’elle était avant, il est vrai que Susan Boyle devient une femme plus connu et que les chiffres dans ses comptes bancaires sont plus signifiants, mais celle-ci refuse de changer quelques habitudes, et encore moins sa personnalité.

Susan Boyle: retour sur sa vie privée

Plusieurs personnes se posent des questions au sujet de Susan Boyle et son mari, ainsi que sur l'endroit où elle vit aujourd’hui. La chanteuse avait acheté une ancienne council-house en 2010, se situant à Blackburn où elle vivait avec sa famille. Depuis la mort de son père et après que ses frères et sœurs ont quitté leur maison familiale, la chanteuse s’est occupée de sa mère jusqu’à la mort de celle-ci en 2007.

C’est en 2014 que la femme qui ne s’est jamais marié avant a pu rencontrer un homme avec qui elle pouvait sortir, mais le médecin originaire du Connecticut qu’elle avait rencontré durant une tournée aux Etats-Unis n’est pas son mari. La chanteuse ne donne pas assez d’informations sur ce sujet et sur ses projets relationnels, mais elle explique qu’elle pense à adopter un enfant et qu’elle a déjà parlé de ce sujet avec son compagnon.

Susan Boyle se produit dans l'émission "Today" de NBC News, le 23 novembre 2009. Photo: Peter Krame

Source: Getty Images

Alors que nous pouvons nous demander ce que devient Susan Boyle aujourd’hui, nous pouvons également apprécier son dernier album, Ten, qui comprend 17 morceaux dans 65 minutes de musique. Une femme avec plusieurs regards sur le monde, puisqu’elle a fait des tournées un peu partout, mais avec une vision stable, est ce qu’est devenue Susan Boyle après la célébrité. Ces gestes caritatifs ne se sont pas arrêtés, elle a su garder les mêmes perspectives d’avant son premier show sur Britain’s Got Talent.

Source: Legit