Astrid Veillon en biographie: âge, taille, partenaire, films et programmes TV

by Chady Chadili

L’actrice présente depuis plusieurs années sur les grands et les petits écrans, mais également dans le théâtre, Astrid Veillon, est née à Sainte-Foy-lès-Lyon, en 1971. Elle partage sa vie avec le père de son enfant depuis une décennie. Comment s’est-elle frayé le chemin vers la célébrité? Comment fait-elle l’écart entre sa carrière professionnelle et sa vie privée? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait.

Astrid Veillon assiste à 'Les Ptits Cracks' - Dîner caritatif au Pavillon des Champs Elysées, à Paris. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

L’actrice est née Astrid Veillon de La Garoullaye, le 30 octobre 1971, de la famille Veillon qui est l’une des familles membres de la noblesse française d’avant la révolution. Elle avait tranquillement commencé sa carrière comme mannequin, jusqu’au moment où elle a pu avoir des rôles plus signifiants. Elle dont le rêve d’enfance n’était nul autre que de se lancer dans le domaine de la performance.

Présentation de Astrid Veillon

Nom complet: Astrid Veillon de La Garoullaye

Astrid Veillon de La Garoullaye Date de naissance: 30 octobre 1971

30 octobre 1971 Âge: 49 ans

49 ans Lieu de naissance: Sainte-Foy-lès-Lyon (69), en France

Sainte-Foy-lès-Lyon (69), en France Pays de résidence: France

France Nationalité: française

française Taille: 1,72 m

1,72 m Poids: 60 kg

60 kg Parents: Christine Chêne et Bertrand Veillon

Christine Chêne et Bertrand Veillon Compagnon: Gilles (paysagiste de profession)

Gilles (paysagiste de profession) Enfants: Jules (10 ans)

Jules (10 ans) Profession: a ctrice

ctrice Œuvres remarquables : Un prince (presque) charmant, Tandem

: Un prince (presque) charmant, Tandem Années d’activité: Depuis 1994

Astrid Veillon: ses débuts comme mannequin

La jeune Astrid Veillon rêvait de faire carrière dans le cinéma, et pour réaliser son rêve, la nièce du journaliste Patrick Chêne va quitter son domicile prématurément. L’âge qu’avait Astrid Veillon lui a permis d’être acceptée comme mannequin, elle avait 17 ans quand elle est partie en Aix-en-Provence dans le but de devenir comédienne. Elle a trouvé un travail qui lui a permis de faire ses premiers pas, elle posait comme mannequin pour des photos de mode.

Astrid Veillon assiste au Festival du Livre de Nice 2013 et pose face à la mer sur la "Promenade des Anglais", le 8 juin 2013 à Nice. Photo: Didier Baverel

Source: Getty Images

Astrid Veillon était âgée de 20 ans quand elle est arrivée à Paris. Elle, qui a aujourd’hui 49 ans, avait fait un second pas envers la célébrité, toujours en tant qu'un mannequin. Difficile à comparer ses débuts avec les débuts d’autres actrices comme Emily Ratajkowski, elle avait intégré l’agence Beauties en 1991, et elle a commencé à enregistrer de la publicité, comme notamment pour Andros et Ibis. Cela représente un commencement courageux, et qui démontre de l’ambition que notre personnage avait démontré dès un jeune âge.

Astrid Veillon: les débuts de sa carrière d’actrice

Astrid Veillon, dont la taille est de 1,72m, a 23 ans quand elle commence en tant que comédienne. Elle commence par participer en jouant notamment des rôles à la suite d’une collaboration avec AB Productions, avant d’obtenir un rôle dans la série Extrême Limite. Entre 1994 et 1996, elle apparaît dans la série d’action où elle joue le rôle de Paloma, au côté d’acteurs comme Arsène Jiroyan, Tonya Kinzinger et Grégori Baquet.

C’est grâce à cette expérience qu’Astrid Veillon devient de plus en plus connue. Son rôle, qui lui a permis de paraître sur les écrans de TF1, lui a également permis d’être découverte par des milliers de téléspectateurs. Seulement quelques mois après la diffusion de Extrême Limite, notre personnage commençait à faire le sujet d’attention, et commençait à paraître sur des magazines comme Playboy et Newlook.

Astrid Veillon lors du Forum International du Cinéma et de la Littérature 2007 à Monte Carlo, Monaco. Photo: Toni Anne Barson

Source: Getty Images

Astrid Veillon: des passages importants de sa carrière

L’actrice était également présente sur les petits écrans, en participant notamment à une émission de divertissement présentée par l’animateur Arthur. C’est ensuite qu’elle a pris des rôles plus importants que son rôle dans Extrême Limite, comme notamment dans les téléfilms Marie Fransson, La Femme du Boulanger et Un Homme en Colère. Il est également à noter que Astrid Veillon avait sorti un single intitulé On Prend La Route, composé par Félix Gray.

En 2000, elle qui était plus jeune que Véronique Jannot lors de ses débuts, a été choisie pour remplacer Sophie Duez dans son rôle de commissaire de police, dans la série policière Quai n°1. Et pendant la même année, Astrid Veillon joue auprès d’acteurs comme Alain Delon, dans la série télévisée Fabio Montal, qui était diffusée sur TF1 en 2002. C’était la dernière fois où nous avons pu apprécier le talent de l’actrice sur la télévision, avant qu’elle n’y revienne en 2013 après quelques années sur les planches du théâtre.

Astrid Veillon au Village de Roland Garros. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Astrid Veillon: sa concentration sur le jeu théâtrale

À la Comédie de Paris et en 2003, Astrid Veillon fait jouer la première pièce théâtrale qu’elle a écrite. Intitulée La Salle de Bain et mise en scène par Jean-Luc Moreau, la pièce tire ses origines de faits relatifs à la crise trentenaire. Une autre pièce se joue l’année suivante, écrite, cette fois, par Éric Assous, et mise en scène par Anne Bourgeois. Cela s’est produit alors qu’elle tournait toujours pour la série Quai n°1.

Avec sa présence limitée sur les réseaux sociaux, différemment aux cas des plus jeunes actrices comme Emma Smet, les médias parlent moins de notre personnage. Mais Astrid Veillon quitte les tournages de Quai n°1 en 2005, elle tourne quelques téléfilms et retourne après pour le théâtre. En 2006, elle joue, dans la scène du Théâtre de Paris, lors d’une adaptation du classique Les Monologues du Vagin, d'Eve Ensler. Puis dans la même année, elle était au Théâtre Hébertot, dans Opus Cœur qui est une pièce écrite par Israël Horovitz et mise en scène par Stephan Meldegg.

Astrid Veillon: son retour à la télévision en 2013

Sans négliger le théâtre, en défendant notamment la pièce Coiffures et Confidences de Robert Harling, nous enregisrons l’apparition d’Astrid Veillon dans la série de TF1 intitulée Alice Nevers, le juge est une femme. Cela continue, en 2014, avec deux téléfilms d’action diffusés sur France 2, où elle joue auprès de Piège Blanc. L’un des films est réalisé par Abel Ferry, et nous la remarquons également la même année dans Changement de cap, de Nicolas Herdt.

Après l’action et le social dans les téléfilms dans lesquels elle a joué, elle participe à la troisième saison de la série judiciaire La Loi d'Alexandre, qui était diffusée sur France 3. Astrid Veillon revient comme personnage principal de Tandem, elle incarne Léa Soler qui est le personnage principal de la série policière développée par Christophe Douchand et Emmanuel Rigaut et qui arrive à sa 6ème saison.

Astrid Veillon à Paris en avril 1999, France. Photo: Arnal Charriau

Source: Getty Images

Astrid Veillon: sa vie tranquille en Aix-en-Provence

L’actrice vit seule aujourd’hui, après qu’elle a été unie à Gilles, le père de son enfant, pour une durée de 13 années. C’était en 2007 que Astrid Veillon et son compagnon se sont unis, après que notre actrice n’ait pris la décision d’aller vivre en Aix-en-Provence et se consacrer un peu plus à sa nouvelle passion qui était la photographie. Le mariage avec le compagnon d’Astrid Veillon était planifié, mais les deux ont choisi de ne pas réaliser cette planification.

D’après les propos de l’actrice, celui qui allait être le mari d’Astrid Veillon aurait besoin de réfléchir un peu plus. Elle trouve qu’il leur faut une petite pause pour “sauver” la relation qui les tient toujours ensemble. Astrid Veillon et son mari, qui est aussi le père de son fils, devraient reconnaître quelques erreurs, selon ce que l’actrice a expliqué aux médias depuis qu’elle vit désormais seule.

Source: Legit Newspaper