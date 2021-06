Plus d'une fois et depuis les débuts de sa carrière, celle qui avait remporté le prix de la meilleure chanteuse francophone à 3 reprises, était en couple et faisait tout ce qu’elle pouvait pour limiter la divulgation des informations sur sa vie privée. Pourtant, la tendance de Shy’m et son compagnon à cacher ce qu’ils veulent cacher ne limite pas la curiosité des personnes qui les suivent, et cela de près ou de loin. Que sait-on alors sur le compagnon de Shy’m? Que s’est-il passé lors des relations précédentes de la chanteuse? Toutes les réponses sont dans la suite de notre article.

Souriante, Shy'm assiste au Photocall de "Danse Avec Les Stars" à TF1, le 04 septembre 2019 à Boulogne-Billancourt. Photo: Laurent Viteur

Celle qui est aujourd’hui mère d’un garçon est toujours en relation, Shy’m est en couple avec le père de son enfant. Elle n’avait pas trouvé de problèmes à le démontrer, quand elle était enceinte, mais elle refuse toujours de dévoiler l’identité de son compagnon actuel. Après quelques années ensemble, Shy’m et son compagnon sont apparues dans une photo publiée sur le compte Instagram de la chanteuse. Cela était à l’occasion de la Saint-Valentin de 2021, et avant cela, seulement quelques signes étaient émis par la chanteuse originaire des Yvelines par rapport à sa vie de couple actuelle.

Présentation de Shy’m

Nom complet: Tamara Marthe

Tamara Marthe Date de naissance: 28 novembre 1985

28 novembre 1985 Âge: 35 ans

35 ans Lieu de naissance: Trappes, dans les Yvelines (78), Île-de-France

Trappes, dans les Yvelines (78), Île-de-France Pays de résidence: France

France Taille: 1,72m

1,72m Poids: 54kg

54kg Compagnons: Daniel Bamdad, Benoît Paire, Terence Telle etTanel Derard

Daniel Bamdad, Benoît Paire, Terence Telle etTanel Derard Nationalité: Français

Français Profession: Auteure, compositrice, interprète, danseuse, chorégraphe et actrice

Auteure, compositrice, interprète, danseuse, chorégraphe et actrice Styles: Pop, R&B, Synthpop

Pop, R&B, Synthpop Premières influences: Red Hot Chili Peppers, Beyoncé

Red Hot Chili Peppers, Beyoncé Années d’activité: depuis 2006

Shy’m et son compagnon, Daniel Bamdad

Nous avons commencé, quelques mois après sa première victoire à l’NRJ Music Awards de 2012, à en savoir plus sur la vie de couple de Shy'm. À l’opposé du cas de quelques autres artistes, comme Nolwenn Leroy qui est en couple depuis une décennie et ne le cache pas, la chanteuse qui connaît un succès grâce à ses tubes, et qui faisait tout ce qu’elle pouvait pour garder sa vie privée loin des regards critiques du public, avait tourné le clip de sa chanson intitulée On Se Fout de Nous avec Daniel Bamdad, son compagnon de l’époque.

Shy'm lors du match NBA Paris Game entre Charlotte Hornets et Milwaukee Bucks, le 24 janvier 2020 à Paris. Photo: Johnny Fidelin

Daniel Bamdad est allemand, il avait 21 ans durant cette période quand nous avons pu avoir du plaisir à le voir comme compagnon de Shy’m lors du clip où il s'échangent des gestes attentifs. Mais concernant sa relation avec la chanteuse, rien n'était officiel à part une photo du couple se tenant les mains dans les rues de Paris. La chanteuse, qui donne peu d’informations relatives à sa vie de couple au fil des années, n’a jamais laissé de commentaires sur ce sujet.

Shy’m et son compagnon, Benoît Paire

Shy’m et Benoît Paire étaient ensemble pour une durée de deux années. Entre septembre 2015 et septembre 2017, la chanteuse et le tennisman ont été aperçus plusieurs fois ensemble. Contrairement à sa relation avec Daniel Bamdad, et encore moins avec Matt Pokora, sa relation avec ce dernier fait partie des rumeurs qui circulaient entre 2011 et 2013.

Shy'm regarde le match de son compagnon Benoit Paire contre Rafael Nadal lors de l'Open de France de tennis, à Roland Garros le 29 mai 2017 à Paris. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Quand Benoît Paire et Shy’m étaient ensemble, la chanteuse assistait à quelques matchs de tennis dans lesquels le sportif avait assisté. La relation de Shy’m avec le tennisman qui avait 28 ans a été abandonnée par une décision de la chanteuse, et la raison derrière cela était le tempérament du tennisman. La chanteuse avait évoqué les réactions du tennisman durant le jeu qu’elle trouvait de moins en moins agréables.

Shy’m et son compagnon, Lorenzo

Si Lorenzo et Shy'm font un couple de chanteurs qui aurait plusieurs admirateurs, rien n'a été officialisé entre les deux. Shy’m et Lorenzo avaient partagé des photos d’eux sur les réseaux sociaux, la chanteuse en robe de mariée. Mais en réalité, il s’agissait de clichés tirés du clip qu’ils tournaient ensemble, un clip du morceau Nous Deux chanté par Shy’m et Lorenzo.

Shy'm sur scène lors d'un concert de l'association Enfant Star et Match à La Pinede Gould à Juan-les-Pins (Côte d'Azur) le 10 juillet 2018. Photo: Andia

En 2017, l’affaire entre les deux chanteurs avait un peu mal tournée. C’est souvent le cas quand une célébrité est en relation avec plusieurs personnes dans une courte durée, comme Elsa Lunghini qui a connu des mésaventures lors de ses relations. Le rappeur avait sorti un morceau avec des insultes claires envers la chanteuse, dans son titre Beurette de Luxe, ce qui n’a pas empêché l’histoire de reprendre entre les deux. Après quelques mois, Lorenzo explique qu’il trouve en Shy’m une femme “incroyable” et ajoute qu’il aimerait finir sa vie en sa compagnie.

Shy’m et son compagnon, Terence Telle

Le couple de Shy’m et Terence Telle a vécu une relation qui a duré entre 2018 et 2020. Les deux se sont rencontrés quand le jeune danseur était l’un des participants de Danse avec les Stars, qui une émission de télévision produite par BBC Studios France et TF1 Production, adaptée de l’émission britannique Strictly Come Dancing. Terence Telle qui est aussi mannequin et acteur, avait 28 ans lors du début de sa relation avec Shy’m.

Shy'm assiste à la projection de "Everybody Knows (Todos Lo Saben)" et au gala d'ouverture du 71e Festival de Cannes au Palais des Festivals, le 8 mai 2018 à Cannes. Photo: Gisela Schober

Dans un interview accordé à Télé Loisirs, l’acteur explique qu’il trouve en Shy’m une personne extraordinairement aimable. Selon ses propos, la chanteuse serait une femme “charmante”, “drôle” et “intelligente”, et c’est la raison derrière laquelle il espère garder contact avec elle pour longue durée. Leur relation avait débuté après un échange durant l’émission, un compliment de la part de la chanteuse qui a été le déclic.

Shy’m et son compagnon, Tanel Derard

Dans une interview réservée aux abonnés du Parisien en 2020, le 22 octobre plus précisément, la chanteuse avait déclaré qu’elle était enceinte, sans pour autant dévoiler l’identité du père de son enfant. Nous ne savions pas s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille jusqu’au moment où elle a sorti sa chanson Boy qui est dédiée à la naissance de cet enfant.

Le compagnon actuel de Shy’m, père de son enfant, vu de dos. Photo @instashym

Shy’m avait également promis un album, dont l’influence serait la maternité de la chanteuse. Son dernier album Agape est sorti le 26 avril 2019, l’enfant est né le 22 janvier 2021, et l’identité de son père reste toujours méconnue par le grand public. Sauf pour quelques-uns qui ont pu faire attention à la déclaration d’Helena Noguerra, La chanteuse d'origine belge avait déclaré sur Instagram qu’elle est devenue grand-mère, le 22 janvier 2021, même jour de la date de naissance du fils de Shy’m. Cela est la preuve que nous avons que le compagnon actuel de Shy'm est Tanel Derard, le fils de la chanteuse Helena Noguerra.

