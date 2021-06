Biographie de Juliette Gernez : age, taille, partenaire, films et séries télé

Juliette Gernez est indubitablement l’une des danseuses étoiles les plus talentueuses de sa génération. Sa passion pour la danse et sa détermination lui ont permis d’inscrire son nom en lettres d’or son nom dans l’espace de la danse classique. Outre la danse, elle s’illustre dans de divers autres domaines et arbore ainsi diverses casquettes selon l’univers dans lequel elle se trouve. Danseuse professionnelle, elle est aussi comédienne à ses heures perdues, égérie de marques mais aussi professeure de danse. Qui est donc Juliette Gernez? quels sont ses principaux centres d’intérêt? Est-elle en couple? Cet article vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette étoile parmi les danseuses étoiles.

La danseuse d'opéra Juliette Gernez assiste au défilé John Galliano dans le cadre de la Fashion Week de Paris Printemps/Été 2016, le 4 octobre 2015 à Paris, France. Photo: @Foc Kan

Source: Getty Images

Danseuse de l’Opéra de Paris, Juliette Gernez est née à Paris le 5 avril 1982. Depuis son plus jeune âge, elle est passionnée par la danse classique et elle en a fait une profession plus tard. Avec le temps, elle s’y est forgée une brillante carrière. Elle est incontestablement une référence pour beaucoup de danseuses et d’aspirantes danseuses.

Présentation sommaire de Juliette Gernez

Nom complet: Juliette Gernez

Date de naissance: 5 avril 1982

Lieu de naissance: Paris

Signe du zodiac: Bélier

Père: Jean-Pierre Gernez

Nationalité: française

Profession: danseuse, comédienne et professeur de danse

Biographie de Juliette Gernez, une danseuse dans l'âme

Juliette Gernez est dans la danse depuis son plus jeune âge. C’est à seulement 7 ans qu'elle s'est découvert une passion pour la danse. Elle a commencé les cours au conservatoire national de Paris et a intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris en 1994. Cinq ans plus tard, en 1999, elle a été candidate au concours d’intégration dans le corps du ballet de l’orchestre national de Paris. Ainsi, elle a été admise au ballet de l’orchestre.

Prédestinée à une brillante carrière de danseuse, la jeune Juliette Gernez a débuté aux côtés de Liane Daydé, danseuse étoile qui en a été la professeure de danse et la marraine. Le sort a voulu que celle qui allait lui enseigner ses premiers pas de danse l'a portée dans ses bras alors qu'elle n'avait qu'une semaine d'existence.

C’est cette marraine qui lui a ainsi transmis cette passion pour la danse ainsi qu'à ses sœurs ainées. Une fois devenue danseuse professionnelle, elle a gravi les échelons jusqu'à atteindre le grade de Coryphée, ce qui lui a donné droit à des rôles de soliste. Dans une interview accordée à Do It In Paris, Juliette a souligné les difficultés de ce métier qu'elle pratique pourtant avec beaucoup d'entrain et d'amour.

Tout au long de sa carrière, elle a multiplié les collaborations notamment avec Chloé, Chopard, Nuxe, Petit Bateau, Repetto, Hermes, Cartier mais aussi avec Jean Paul Goude.

Lorsqu’elle ne danse pas ou ne s’entraine pas, elle officie en tant que mannequin et égérie, posant pour des photographes de renom.

Juliette Gernez en fée des lilas et Josua Hoffalt en prince Désir à une répétition de l'acte II de La Belle au bois dormant le 2 décembre 2013 à l'Opéra Bastille à Paris. Photo: @Jacques Demarthon

Source: Getty Images

Comédienne à ses heures perdues

Hormis les danses, Juliette Gernez s’est aussi engagée dans une carrière de comédienne. Sans doute influencée depuis toute petite par son père comédien, elle a décidé de s’essayer à la comédie et au jeu d’acteur.

Ces dernières années, on a pu la voir dans de nombreux projets artistiques à caractère cinématographique et publicitaire. Elle est présente dans le générique de la série Dix Pour Cent ainsi que dans un documentaire de l’artiste JR avec Woodkid, qui s’intitule Les Bosquets. Ce dernier a par ailleurs été sélectionné au festival de Tribeca.

Juliette Gernez est aussi apparue dans certains courts-métrages de Cédric Klapish, ceux de Sophie Montemagni, ainsi que dans le clip du tube Le Secret Perdu de Pascal Obispo.

Aujourd'hui, elle porte avec Nicolas Bary un projet de film qui la mettra davantage au devant de la scène. Elle a confié qu'elle a toujours baigné dans l'univers de la scène.

’Jai grandi avec un père comédien qui m’emmenait toute petite sur les plateaux. Je le regardais des coulisses avec l’envie de pouvoir un jour monter sur scène à mon tour. Mon dévouement pour la danse ne m’a pas laissé beaucoup de temps mais j’ai toujours pris plaisir à prendre des cours de comédie lors de mon temps libre.

Un quotidien au rythme des répétitions

Dans Do It In Paris, Juliette Gernez a raconté son quotidien cadencé par ses séances de répétitions. Elle quitte généralement son lit à 8h30 et prend son petit déjeuner constitué d’un jus d’orange, d’une tasse de thé et des tartines de pain complet. Elle a confié qu'elle arrive au palais de Garnier en bus ou en métro.

A 10 heures, elle a un cours de danse qui dure une heure et trente minutes, suivi des cours de yoga et de pilate. La pause déjeuner dure une demi-heure. Pendant ce moment de sa journée, elle mange généralement un plat de pâtes à la cantine du personnel de l’opéra.

Après la pause, à 13h30, elle retourne à ses cours et répétitions. Sa journée au palais de Garnier s’achève à 19h30, quand il n’y a pas de représentation le soir.

Julieete ernez et Elie Semoun au tournoi de tennis Roland Garros, le 5 juin 2006 à Paris. Photo: @Serge Benhamou

Source: Getty Images

Vie privée: la palpitante histoire d'amour avec Elie Semoun

Juliette a vécu une passionnante histoire d’amour avec l’humoriste français Elie Semoun. Le couple est resté uni pendant près de cinq ans. Les tourtereaux s’affichaient amoureusement en public et vivaient leur grand amour aux yeux du monde. On les a vus plusieurs fois l'un en compagnie de l'autre à des cérémonies et à des soirées auxquelles ils étaient conviés.

Juliette Gernez et Elie Semoun se sont séparés en 2008 et selon le désormais ex-compagnon de la danseuse, le fait qu’il est de vingt ans son ainé est l’une des principales raisons de leur rupture qu'il a mal vécue. Néanmoins, Juliette Genez et son ancien compagnon sont restés proches.

Se faire larguer, aimer quelqu'un qui ne vous aime plus, on est tous passés par là, mais ce sont les pires moments, comme une petite mort...Entre nous, il y avait une différence d'âge. Quand on est une sorte de Pygmalion, à un moment donné, la fille veut tuer le père et voler de ses propres ailes, c'est normal.

Elie Semon et Juliette Gernez n'ont pas arrêté de s'appeler.

Sa liaison supposée avec l’ancien président François Hollande

La polémique autours de cette supposée liaison entre Juliette Gernez et François Hollande a été alimentée par des photos publiées par le magazine Voici. Outre ces photos, Juliette Gernez et Hollande avaient déjà été aperçus à une sortie aux Bois de Boulogne et ils semblaient très proches.

Cependant, selon François Hollande, il n’en est rien. Il a démenti ces allégations qu'il a dites non fondées. L’ex-compagnon de Juliette Gernez, Elie Semoun, a soutenu cette version de l'histoire, assurant en avoir parlé avec Juliette au téléphone. Répondant à une pique à lui lancée par Laurent Ruquier dans l'émission Les grosses têtes sur RTL, Semoun a affirmé qu'il avait eu les précisions de son ancienne amoureuse sur la question.

Elle a choisi un autre comique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise... La pauvre, je suis sûr que c'est faux en plus. Elle m'a dit qu'il y avait rien du tout. Elle m'a dit qu'il y avait quatre flics autour d'eux (...) Oui, elle le connaît, mais d'une manière normale. Il ne s'est rien passé !

Pour le moment, nul ne sait si Juliette Gernez est en couple.

Le 5 avril 2021, Juliette Gernez a célébré son trente-neuvième anniversaire. Elle donne aujourd'hui des cours de danse classique grâce à son diplôme d’état de professeur de danse. Elle est professeure en service à l’école de danse du Chesnay et dispense des cours de master class ainsi que de barre aquatique à Paris. Elle est très investie dans la protection des animaux et essaye de donner un avenir meilleur a des animaux maltraités qu’elle recueille très souvent.

