Emma Smet qui a 23 ans aujourd’hui a connu des agitations durant son enfance, notamment à cause de ses liens de parenté avec le célèbre chanteur français. En tant qu'héritier de la famille Smet, notre personnage attire les regards envers lui, des regards sympathiques et d’autres qui sont moins agréables. Qui est réellement la petite-fille de Johnny Hallyday? Comment réagit-elle à ces regards qui la suivent partout où elle va? Toutes les informations sont dans notre portrait.

Emma Smet pose pour un portrait en décembre 2020. Photo: @Emma_Smet

Source: Instagram

Emma Hallyday est connue pour ses liens de parenté avec des personnages célèbres en France, elle est issue d’une famille renommée dans le domaine du show-business. Elle est la fille de David Hallyday et de Estelle Lefébure, son grand-père est Jean-Philippe Smet qui est plus connu partout dans le monde en tant que Johnny Hallyday, son nom de scène. Elle a aussi des liens avec l’actrice, femme d’un homme d’affaires, Laura Smet, qui est actuellement sa tante.

Présentation de Emma Smet

Nom complet: Emma Smet

Emma Smet Date de naissance: 13 septembre 1997

13 septembre 1997 Âge: 23 ans

23 ans Taille: 1,73 m

1,73 m Poids: 55 kg

55 kg Parents: David Hallyday et Estelle Lefébure

David Hallyday et Estelle Lefébure Frères et sœurs: Ilona Smet et Cameron Hallyday

Ilona Smet et Cameron Hallyday Pays de résidence: Angleterre, France

Angleterre, France Nationalité: Française

Française Profession: Actrice, comédienne et mannequin

Actrice, comédienne et mannequin Années d’activité: Depuis 2019

Emma Smet assiste à l'After Party de la 44e cérémonie des Césars, le 22 février 2019 à Paris. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

Emma Smet: les débuts de sa carrière professionnelle

Emma Smet, qui a choisi la performance et l’interprétation pour commencer sa carrière professionnelle en tant qu’actrice, avait refusé, selon le magazine français Public, de se lancer dans la musique auparavant. Elle refuse de faire carrière dans l’industrie musicale, ce monde de spectacle où son père, David Hallyday, et son grand-père, Johnny Hallyday, ont pu trouver un large succès auprès du public en France et ailleurs.

Elle apparaît dans la série télévisée Demain Nous Appartient qui passe tous les jours sur TF1. La petite-fille de Johnny Hallyday incarne le rôle de Sofia Daunier-Jacob, un personnage qui gagne de plus en plus d'autorité dans la série et qui devient un personnage principal dans les dernières saisons.

Emma Smet assiste à l'Open de France 2018 à Roland Garros, le 6 juin 2018 à Paris. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

Emma Smet: dans la peau de Sofia Daunier-Jacob

La jeune actrice joue dans ce rôle depuis 2019, il s’agit de l’incarnation d’une jeune fille de 17 ans qui est une élève dans le lycée Paul-Valéry. Le compagnon de notre figure, Emma Smet, dans la série, est Hadrien. Le personnage du petit-ami de Sofia est interprété par Anthony Colette depuis la quatrième saison de la série.

Quand Emma Smet est apparue sur les petits écrans, c’était les premiers pas qui lui ont permis de se faire connaître auprès d’un large public, surtout avec le grand succès que connaît la série télévisée Demain Nous Appartient. Le public la connaissait pour être la nièce de Laura Smet, également actrice, la fille de David Hallyday qui est chanteur et d'Estelle Lefébure qui modèle et actrice et dont le compagnon d'aujourd'hui est aussi un homme d'affaires. Elle qui est également la petite-fille du fameux Johnny Hallyday, avait déjà connu la célébrité dès un très jeune âge.

Emma Smet pose pour une photo qu'elle publie le 5 avril 2021. Photo: @Emma_Smet

Source: Instagram

Emma Smet: toutes les informations sur sa vie privée

Notre personnage est actif sur les réseaux sociaux. Elle avait organisé une session de questions/réponses avec ses followers d’Instagram, et elle a répondu à des questions comme sur la cicatrice qu’elle a à l’arcade sourcilière. Elle explique qu’il s’agit d’une vieille blessure dont David Hallyday et ses filles se rappellent bien, un petit accident survenu alors que l'actrice avait essayé un saut en arrière quand elle était plus jeune.

Emma Smet publie une photo d'elle qui reçoit de l'attention de la part de plusieurs de ses followers. Photo @Emma_Smet

Source: Instagram

Emma Smet garde l’identité de son compagnon comme un précieux secret, plusieurs personnes lui ont posé la question si elle est aujourd’hui en couple, mais la fille de Estelle Lefébure ne donne aucune information sur ce sujet. Emma et Ilona Smet sont les deux filles d'Estelle Lefébure qui ont 23 et 25 ans, elles ont hérité des qualités de leur mère qui sait comment garder les secrets de sa vie privée.

