Biographie d'Aurélie Casse: âge, taille, origines, parents, partenaire

Férue de journalisme, Aurélie Casse est un visage qui ne passe plus inaperçu dans le paysage audiovisuel en France. Elle s’est brillamment illustrée par son talent sur les différents plateaux des chaines par lesquelles elle est passée. Depuis son arrivée sur BFM TV en fin 2015, les téléspectateurs de la chaine ne peuvent plus se passer d’elle. Qui est donc Aurélie Casse? Quelle est l'origine d'Aurélie Casse? Quel est son âge ? Est-elle en couple ? A-t-elle des enfants? Dans cet article vous serez davantage édifiés sur cette belle et intelligente journaliste.

Aurélie Casse photographiée à Boulogne Billancourt. Photo: @Stéphane Grangier

Source: Getty Images

Née à Limoux dans l’Aude le 14 juin 1986, Aurélie Casse est une étoile montante du journalisme en France. Brillante, ravissante et passionnée du métier, elle a séduit et captivé les téléspectateurs des chaines de télé comme LCI où elle a fait un bref passage et BFM TV où elle officie actuellement.

Présentation sommaire d'Aurélie Casse

Nom complet : Aurélie Casse

Date de naissance : 14 juin 1986

Lieu de naissance: Limoux, dans l'Aude

Age : 34 ans

Signe du zodiac : Gémeaux

Nationalité : Française

Père: Robert Casse

Profession: journaliste

L'enfance d'Aurélie Casse

De père mauricien et de mère française, Aurélie Casse a vu le jour en France dans la commune de Limoux en région Occitanie. Elle a vécu à l’Ile Maurice pendant près d’un an et demi. Depuis sa tendre enfance, elle est passionnée de journalisme. Son petit-frère dont elle est l’ainée de 3 ans et elle s'amusaient à imiter les journalistes dans la maison familiale quand il en avaient le temps.

Pendant qu'elle s'amusait à faire la rédactrice et présentatrice, son frère quant à lui se mettait dans la peau du présentateur de la météo. Cette passion l'a conduite à la création d'un journal papier qu'elle a dénommé Hello. Elle l'a proposé à des membres de sa famille en échange de friandises.

Depuis que j’ai cinq, six ans, je jouais à la journaliste avec mon petit frère. On faisait des JT, la météo, les débats, les directs et on enregistrait tout ça. Plus tard, j’ai continué dans cette même voie en faisant un journal papier que j’avais appelé Hello. Il y avait des informations, des dossiers, des enquêtes et même des mots croisés. Je faisais tout moi-même et je vendais le journal aux membres de ma famille

Dans son journal, la jeune Aurélie parlait beaucoup d’Egypte, un pays qui la fascinait à cette époque.

Après son baccalauréat scientifique, option mathématiques et sous la pression de ses parents, elle s’est d'abord orientée vers des études de commerce. Alors qu'elle faisait des cours de préparation relativement à cette orientation, Aurélie Casse s'est vite rendue compte qu’elle n’était pas faite pour des études de commerce.

A 19 ans, motivée par sa mère, elle s’est inscrite en faculté de droit. Au bout de 4 ans d’études, elle s'est sentie à sa place. Le droit de la propriété intellectuelle et elle ont fait bon ménage. Mais sa passion pour le journalisme a ressurgi.

Son premier contact avec le monde des médias s’est fait lors d’une soirée d’étudiants. A cette soirée, elle a fait la rencontre d’un journaliste de l’agence Capa. Il l’a fait rêver rien qu’en parlant de son métier de journaliste. C’est durant cette soirée qu’elle est informée sur la possibilité de faire un stage à l’agence Capa sans avoir jamais fait des études de journalisme.

Tout en continuant ses études de droit, elle a ainsi saisi cette occasion de faire un stage à cette agence de journalisme. Elle s'y est formée comme assistante que journaliste.

J’ai eu la chance de croiser Victor Robert qui m’a permis d’obtenir un stage d’assistante à l’agence Capa.

A l'agence Capa, Aurélie rédigeait des fiches et arrangeait les rendez-vous. Mais pas seulement. Elle a vécu son rêve au travers des journalistes de l’agence qu’elle a assistés tous les jours pendant son stage.

Elle a par ailleurs aidé occasionnellement dans la préparation des émissions, à l’instar de L’Effet Papillon qui était diffusée sur Canal+. L’agence lui a conseillé de compléter ses acquis du stage par une formation de journaliste.

Victor Robert grâce à qui elle a fait ses premiers pas dans le journalisme a très vite décelé son potentiel.

Elle s’était retrouvée au milieu d’une équipe rédactionnelle expérimentée, très majoritairement masculine, et j’avais décelé chez elle du culot et un gros caractère qui lui permettaient de jamais se laisser impressionner...Aurélie était déjà passionnée par son travail. Je n’ai rien eu à lui apprendre si ce n’est de lui dire que c’est un métier avec lequel on vit tout le temps. Le parcours qui est le sien ne me surprend pas du tout

Aurélie Casse sur un plateau de BFM TV en octobre 2020. Photo: @platine 85/ capture

Source: Getty Images

Les débuts à la télé

En 2014, Aurélie Casse a été admise dans une école de journalisme. Dans le cadre de sa formation, elle a décroché un stage à LCI et au bout du stage, son tout premier contrat. Elle y est passée par la quasi-totalité des postes à la rédaction. Elle a notamment écrit les bandes d’information qui défilaient à l’écran, elle a fait de la programmation d’invités, elle a été assistante d’édition, chef d’édition et même assistant présentateur.

J’ai un souvenir très sentimental pour LCI parce que c’était ma première expérience...C’était comme une famille et j’ai des amis qui me sont chers qui sont encore là-bas.

Désireuse de faire des reportages, Aurélie Casse a quitté la LCI en 2015, et elle a obtenu un autre contrat avec I-télé. Elle a passée quelques mois à I-télé avant de rompre son CDI.

Après avoir été au chômage pendant un moment, Aurélie a frappé aux portes de la BFM TV en fin 2015. La chance lui a souri comme d'habitude. Un poste a été libéré et elle été appelée pour l'occuper. Si au départ elle était partie pour des piges, elle a finalement été retenue à l'intérieur de la chaine.

A la BFM TV, l’occasion lui est donnée de faire du terrain et avec des moyens plus grands que ceux des autres chaines par lesquelles elle est passée. En milieu du mois de mars, on la retrouve à la présentation de l’émission Non-Stop aux cotés de Damien Gourlet. Le compagnon d'Aurélie Casse à l’entente est aussi Stephan Etcheverry.

Ma vision des choses est qu’on ne peut pas être un bon présentateur si on n’a pas eu l’expérience du terrain. Cela fait grandir, donne des réflexes et une culture de l’information.

Très à l’aise face à la caméra, Aurélie remplace provisoirement Roselyne Dubois pour la présentation de la tranche 9h-12h, en compagnie de Damien Gourlet. Son aventure se poursuit avec la matinale Week-end Premier qu'elle a présentée dès la rentrée 2018. L’émission était diffusée le samedi et le dimanche entre 6H et 10H.

Depuis la rentrée 2020, Aurélie Casse a présenté deux émissions en semaine à partir de 21H. La première, Ligne Rouge, était diffusée trois lundis par mois. La seconde, Le Dézoom, est diffusée du mardi au jeudi. Plus tard, elle a également pris les rênes de l’émission BFM Story qui est diffusée chaque vendredi de 17H à 19H.

Le salaire d'Aurélie Casse lui permet de mener une vie assez modeste.

Aurélie Casse présente Le Dézoom du 03 juin 2021. Photo: @Tophi

Source: UGC

Vie privée, Aurélie Casse est très distraite

A 34 ans, des rumeurs ont annoncé Aurélie Casse en couple avec un inconnu. Elle serait pourtant célibataire et sans enfants. Sur les réseaux sociaux, elle est très inactive. Tandis qu'elle n'a pas publié sur son compte Facebook depuis plusieurs années, son compte Instagram est privé et inaccessible à tous. En revanche, elle publie beaucoup sur Twitter. Elle y partage sa passion pour la littérature, l’art et les animaux.

On peut voir parmi ses publications, des tableaux de peinture comme celui de Nikolaï Doubovskoi intitulé Le calme avant la tempête (1890), des extraits de texte comme celui du journal d’Eugène Delacroix, mais aussi des clichés de ses animaux de compagnie. Aurélie Casse n'est pas mariée. Aurélie Casse n'est non plus maman.

Aurélie Casse est restée très proche de sa famille. De temps à autres elle rend visite à sa grand-mère maternelle en Maurice. Elle est aussi proche de ses parents vivant en France.

Du droit au journalisme, Aurélie Casse a finalement eu la carrière de ses rêves. Elle est aujourd'hui l'une des figures emblématiques de la BFM TV.

Source: Legit.ng