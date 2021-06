Olivier Delacroix en biographie: âge, taille, accident, partenaire

Derrière l’émission Dans les Yeux d’Olivier, Olivier Delacroix s’est imposé comme une référence en tant que journaliste, documentariste et comme animateur d’émissions TV. Qui est le journaliste qui présente l’émission ayant été suivie par 1 307 000 téléspectateurs, et qui a récolté 11,3 % de part de marché? Comment s’est-il frayé le chemin sur le terrain du métier de journaliste d’investigation? Toutes les informations sont dans notre portrait, découvrez Olivier Delacroix en biographie.

Olivier Delacroix assiste à la Rentrée de France Télévisions au Palais de Tokyo, le 26 août 2014 à Paris. Photo: Marc Piasecki

Source: Getty Images

Le magazine de témoignage Dans les Yeux d’Olivier arrive à sa 9ème saison en 2020, l’émission ne s’est arrêtée aucune année depuis 2011. Lui, qui est à la tête de l’émission diffusée sur France 2, Olivier Delacroix, avait passé une grande partie de sa jeunesse à Évreux. Olivier Delacroix est le fils d’un peintre en bâtiment qui a su devenir chef d’entreprise par la suite et d’une femme au foyer. Ses parents et lui, ils ont vécu en Normandie pour quelques années.

Présentation de Olivier Delacroix

Nom complet: Olivier Delacroix

Olivier Delacroix Date de naissance: 30 mai 1964

30 mai 1964 Âge: 57 ans

57 ans Lieu de naissance: L'Eure, en Normandie

L'Eure, en Normandie Pays de résidence: France

France Taille: 1,77m

1,77m Poids: 85 kg

85 kg Nationalité: Français

Français Profession: Journaliste, documentariste, animateur de télévision, chanteur

Journaliste, documentariste, animateur de télévision, chanteur Années d’activité: Depuis 1987

Olivier Delacroix: les débuts de sa carrière

Il est vrai qu’en 2018 et 2019, Olivier Delacroix était avec Europe 1, et cela était l’un de ses meilleurs succès. Les émissions Partageons nos expériences de vie et Libre Antenne de l'Europe 1 ont été présentées et animées par Olivier Delacroix. Mais en effet, celui qui deviendra documentariste avait commencé sa carrière comme régisseur d’un jeu télévisé français. Ses débuts étaient en 1988 dans les plateaux de TF1.

Olivier Delacroix lors du match de Ligue 1 entre le Paris Saint Germain et Lyon au Parc des Princes, le 7 octobre 2018 à Paris. Photo: de Dave Winter

Source: Getty Images

Le jeune Olivier Delacroix, après avoir obtenu son diplôme de l'Institut pratique du journalisme situé dans le 9e arrondissement de Paris, en 1987, décroche le job de régisseur du jeu Le Juste Prix. C’était l’année durant laquelle le présentateur et documentariste avait fêté son 23ème anniversaire. Deux ans après cela, entre 1990 et 1992, il est collaborateur dans l’émission Ciel, Mon Mardi! qui était une émission diffusée chaque semaine sur TF1.

Grâce à l’expérience qu’il avait pu gagner lors de la participation à l’émission de débats, Ciel, Mon Mardi!, comme grâce à l’audace et l’intérêt qu’il a pu démontrer, il va pouvoir en gagner davantage. Olivier Delacroix, et selon le Magazine de Évreux dans son 63ème numéro, rejoint Christophe Dechavanne, le présentateur de l’émission de TF1, dans sa société de production Christophe Dechavanne Coyote. Il va faire partie de l’entreprise pendant 10 années, avant de quitter en 2002.

Olivier Delacroix: sa carrière de journaliste

Après avoir quitté la société de production dirigée par Christophe Dechavanne, le journaliste, et dans le cadre des élections présidentielles de 2002, a travaillé pour Le Vrai Journal de l’aixoise Karl Zéro. Peu après, Olivier Delacroix devient producteur chez Glem, avec qui il avait notamment produit l’Île de la tentation, l’émission de téléréalité adaptée de la version américaine Temptation Island.

Olivier Delacroix assiste à la signature du livre "Arnaud Giovaninetti, Soleil Noir" de Caroline Constant à la Librairie/Galerie Terrain Vagh, le 4 juin 2019 à Paris. Photo: Foc Kan

Source: Getty Images

Olivier Delacroix, depuis 2004, est devenu producteur délégué du magazine Les Hyènes qui était diffusé sur France 2 et présenté par Caroline Diament. Une autre adaptation d’une version argentine connue sous le nom de Caiga Quien Caiga.

Ce fût en 2007 que le journaliste, Olivier Delacroix, a commencé à faire des documentaires. Cela a notamment commencé avec Europe: les supermarchés de la défonce, qui a été diffusé sur Canal+ dans Jeudi investigation. Les D*mnés de Manille est un autre documentaire qu’il avait réalisé l’année suivante, en 2008.

Olivier Delacroix: que sait-on sur sa vie privée?

Dans un interview accordé à Télé Star, Olivier Delacroix, dont la femme et son identité restent inconnus pour le grand public, défend nettement le droit de la femme ainsi que pour la cause humaine, tel qu’il l’aurait “toujours revendiqué”. Olivier Delacroix et sa femme ont dû perdre un enfant qui était âgé de 2 mois seulement, à la suite d'une malformation cardiaque. Deux ans avant cela et en 1998, Olivier Delacroix avait aussi perdu son père qui s’est suicidé dans de mystérieuses circonstances.

Olivier Delacroix assiste au match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille (OM) et l'Olympique Lyonnais (OL) au Stade Vélodrome, le 10 novembre 2019 à Marseille. Photo: Jean Catuffe

Source: Getty Images

Olivier Delacroix est en couple, d’après ses sorties médiatiques. Il explique comment lui et sa femme arrivent difficilement à gérer la situation après la mort de Théo. Celui qui a réalisé une série de documentaires pour France 5, depuis 2018, semble bien assumer son rôle de documentariste et d’animateur, mais il explique que le sort de perdre un enfant est une chose qui serait difficile pour tout le monde.

Olivier Delacroix est aussi chanteur. En plus de son emploi chargé de journaliste, il trouve du temps pour son groupe Black Maria et avec lequel il a pu faire plus de 500 concerts en 11 ans. Il a été le chanteur du groupe entre 1987 et 1998, en plus de deux morceaux qu’il avait composé en solo. En 2017, il avait sorti son album solo nommé Amor.

Source: Legit